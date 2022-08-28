«دريم جورني» تتوسع في سياحة السفاري بدبي بعد حصد جائزة أفضل منظم رحلات بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم شركة دريم جورني للسياحة (Dream Journey Tourism) التوسع في سياحة السفاري بدبي، بعد فوزها بجائزة أفضل منظم رحلات سفاري في الشرق الأوسط بحسب اختيار المسافرين والمقدمة منViator Experience Award خلال عام 2022، ومنذ انطلاق الشركة في عام 2013، حافظت على تقديم الخدمات السياحية بجودة عالية، واستطاعت خدمة الآلاف من السياح من مختلف دول العالم وتوفير مجموعة كاملة من خدمات السياحة الداخلية مع حلول مرنة وفعالة كمتجر شامل لجميع الخدمات المتعلقة بالسياحة.

وقال العضو المنتدب لشركة دريم جورني للسياحة سيد حسنين حيدر: «إن الشركة تتفهم أن الوقت هو أحد أثمن السلع، وبالتالي فإن هدفها يتركز في إلهام وإرشاد العملاء بمشورة الخبراء، وتسهيل الإجازات الشخصية بأقل قدر ممكن من الصعوبة».

وتسعى الشركة جاهدة إلى أن تكون عادلة وشفافة في نهجها، وينعكس ذلك في ضمان أن شركائها في السفر مطمئنون إلى أفضل سعر لخدماتهم.

وأضاف حيدر: «يسعدنا الحصول على الجائزة التي تحققت بفضل خدمتنا الاستثنائية وأهلتنا للحصول على تقييمات ممتازة وجيدة جداً من عملائنا، مما يجعلنا أحد أفضل شركات السياحة في دبي، وفي 2015-2019، حصلت «دريم جورني» أيضاً على شهادة التميز من موقع TripAdvisor وهي واحدة من أعرق الجوائز التي تميز الجودة لتجربة المسافر الإيجابية».

وتتبع «دريم جورني» التخطيط الدقيق الذي يسمح لها بتقديم خدمات استثنائية، وتوفير أفضل الحلول لإرضاء عملائها.

وتعتبر «دريم جورني» أول شركة سياحة تقدم جولات في أوقات متعددة مع اختلافات متعددة في رحلات السفاري الصحراوية بما في ذلك رحلة السفاري الصحراوية لمدة 4 ساعات لعملائها، كما تقدم عروض سفر مذهلة في وقت متأخر بأسعار رائعة دون ضغوط.

وقال حيدر: «ندرك أن كل عميل لديه احتياجات فريدة وللحفاظ على أعلى مستوى من الخدمة لدينا، فإننا نقدم خطة خطوة بخطوة لعملائنا لضمان أخذ كل التفاصيل في الاعتبار. نضمن أن كل شيء بسيط وآمن وممتع للعميل من وصوله حتى مغادرته الوجهة».

وأفاد العضو المنتدب أن مستشاري السفر لديها يتمتعون بالمهارة في تقديم المعلومات والتوصيات المناسبة بناءً على تفضيلات عملائها. كما يتسم موظفوها دائماً بالحذر والحساسية تجاه احتياجات العملاء، سواء أكانوا يتعاملون مع مجموعة كبيرة أم فرد واحد.

وتعد رحلات سفاري دبي تجربة فريدة ومختلفة عن جميع الأجواء السياحية والترفيهية في دبي، كما تأتي الإمارة أفضل التجارب السياحية في رحلات السفاري الصحراوية التي يمكنك القيام بها لاكتشاف جانب آخر من روعة دبي، بعيداً عن المنتجات الفاخرة.

وقال حيدر: «تأتي رحلات السفاري كمكمل للطلب السياحي في إمارة دبي التي تتمتع بضيافة رفيعة المستوى، فقد أنشأت المدينة العديد من المراكز الترفيهية للسياح وكذلك السكان المحليين. مع مراكز التسوق في دبي، والحدائق، والمتنزهات، والمتاحف، ورحلات السفاري الصحراوية، وعروض الإضاءة والصوت، والجولات السياحية المشوقة».

وتشتهر دبي بثروتها ومبانيها الرائعة والمبتكرة والهندسة المعمارية والتسوق، وفي جوائز اختيار المسافرين لعام 2022 من تريب «أدفيزور»، تم اختيار دبي الوجهة الأكثر شهرة. واحتلت المركز الأول بسبب مزيجها الفريد من الثقافة المعاصرة مع التراث والمغامرة مع التسوق والترفيه على مستوى عالمي.

يمكنك أن تطفو فوق الكثبان الصحراوية في منطاد الهواء الساخن، أو ركوب الأفعوانية عالية السرعة في آي إم جي عالم من المغامرات، أو القفز بالمظلات فوق نخلة جميرا، من بين 1294 جولة وأنشطة متوفرة.

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