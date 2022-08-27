زيارة الإمارات حلم عشّاق كرة القدم

المصدر: دبي - البيان

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توقع خبراء سياحة ومسؤولو فنادق أنه مع انطلاق «مونديال 2022»، سوف تكون زيارة الإمارات حلم كل مشجع وعاشق لكرة القدم، لم تسمح له الفرصة بزيارتها مسبقاً؛ للتعرف على الوجهات الترفيهية عالمية الطراز، فضلاً عن الأنشطة والمغامرات، والتجارب السياحية الغنية للغاية، مقدّرين ارتفاع تدفقات الزوار إلى الإمارات ودبي خاصة خلال «المونديال»، لتعزز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للسفر والسياحة والحياة والعمل والإقامة والأعمال والزيارة والتجزئة والفعاليات.وبحسب الخبراء، فإن استضافة دبي للعالم في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة دولية واسعة شملت أكثر من 190 دولة، وتسجيل أكثر من 24 مليون زيارة من المواطنين والمقيمين والزوار من أنحاء العالم على مدار 6 أشهر لأول مرة على مستوى المنطقة، إلى جانب المركز الأول الذي حظيت به دبي على قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين لعام 2022، وفقاً لموقع «تريب أفايزر»، يشكل نقطة تحول لقطاعات السياحة والضيافة والتجزئة والضيافة ويعزز مكانة دبي والإمارات وجهة عالمية للزيارة والسياحة. فيما رسخت الإمارة مكانتها بين وجهات السفر الأكثر أماناً بالعالم، ما يدعم فرص تواصل الزخم.

انعكاس إيجابي

وأفاد فابيو ماريغليانو، المدير العام لفندق «ذا تشيدي البيت الشارقة»، بأن مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه قطر في نوفمبر المقبل سينعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي والفندقي في الإمارات خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث عززت الدولة على مدى السنوات الماضية مكانتها كوجهة سياحية عالمية واستقطبت العديد من السياح من مختلف دول العالم.

وأشار المدير العام لفندق «ذا تشيدي البيت الشارقة» إلى أن الموقع الاستراتيجي المتميز لدولة الإمارات من حيث قرب المسافة بينها وبين قطر، بنيتها التحتية السياحية، خيارات الإقامة الفندقية المتنوعة، وكذلك الكفاءة التشغيلية لمطاراتها أسهمت في لفت أنظار مشجعي المنتخبات للإقامة فيها خلال المونديال.

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