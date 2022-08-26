القرية العالمية تكشف عن مجموعة من التحديثات المطوّرة للموسم الجديد

المصدر: وام

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أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاقها حزمة من التحديثات والإضافات الجديدة على بنيتها التحتية ومرافقها لتكون جاهزة مع انطلاق موسمها الـ 27 في 25 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار التخطيط والاستعداد التام مع بداية كل موسم للارتقاء بتجارب الضيوف وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.

ومن أبرز الإضافات التي سيشهدها الموسم المقبل افتتاح " بوابة السعادة " لتشكل المدخل الثالث إلى القرية العالمية، في خطوة من شأنها تسهيل حركة دخول الضيوف، وتقليص المسافة بين مواقف السيارات والقرية العالمية، وذلك مع عودة خدمة صف السيارات عند البوابة الجديدة، وتوافر خيار المواقف المدفوعة الشائع قرب "بوابة العالم"، إضافة إلى انتشار اللوحات الإرشادية المحدثة لضمان انسيابية حركة مرور المركبات.

وبالتزامن مع تشييد "بوابة السعادة" جرى تحديث وتوسعة "شارع السعادة" الشهير، حيث سيتيح التصميم الجديد للضيوف مساحة أوسع لاكتشاف عروض المأكولات الشعبية العديدة المتوفرة في الأكشاك التي تتوزع على جانبيه.

وتستعد القرية العالمية لاستقبال ضيوف موسمها المقبل بمجموعة من التجارب الجديدة والمميزة، بما في ذلك إتاحة الفرصة لحجز حجرات مكشوفة للجلوس ذات التصاميم الجميلة، والتي تتسع كل منها لمجموعة من 8 أفراد من الأهل أو الأصدقاء، حيث سيحظون بفرصة للاسترخاء وأخذ قسط من الراحة مع توافر مساعدي خدمة لتلبية احتياجاتهم خلال استمتاعهم بسحر المكان وأجوائه الرائعة.

كذلك جهزت القرية العالمية مقاعد مريحة ومميزة لضيوفها الباحثين عن التشويق والمشاهد التي تحبس الأنفاس عند متابعتهم "العرض الشيق" الحائز على العديد من الجوائز، والذي يحظى بإقبال كبير، وذلك لضمان مشاهدة قريبة وممتعة لعرض أصبح سمة مميزة للقرية العالمية، بما يقدمه لضيوفه من تحد وتشويق.

وأكد محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي القابضة للترفيه، الحرص الدائم على الارتقاء بتجارب القرية العالمية ، ومع تنامي الإقبال على هذه الوجهة الترفيهية والثقافية المميزة، ورغبة 90% من ضيوفها بتكرار زياراتهم، أصبح في مقدمة الأولويات إيجاد أفضل السبل لتحسين تجربتهم وجعلها سلسة وممتعة، وتجاوز توقعاتهم في كل مرة يقصدون فيها القرية العالمية.

ومن التحديثات الأخرى التي ستشهدها وسائل الراحة في القرية العالمية في موسمها السابع والعشرين، إقامة المزيد من مراكز خدمة الضيوف في مختلف أنحاء الوجهة، وتجديد المصليات، وزيادة عدد آلات بيع التذاكر الذكية عند منافذ الدخول، وإضافة المزيد من الخزائن لاستخدامها من قبل الضيوف لحفظ مقتنياتهم الشخصية أثناء زيارتهم.

وستطلق القرية العالمية في موسمها الجديد مجموعة مبتكرة من المنتجات والهدايا التذكارية ذات التصميمات الجميلة والمتنوعة، بما فيها ألعاب ومنتجات مستوحاة من شخصيات القرية العالمية الشهيرة مثل: وليف، وزويا، وأوزكا، وآية، والتي تعد تذكارات رائعة لزيارة مميزة.

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