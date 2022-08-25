شجرة قرم لكل مسافر على الدرجة «السياحية الرحبة» في الاتحاد للطيران

المصدر: أبوظبي- البيان

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بعد إطلاق برنامج «غابة الاتحاد» المتمحور حول التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية والبيئة من خلال مجموعة من غابات أشجار القرم وغيرها من الأشجار التي تتم زراعتها في أبوظبي وحول العالم. تعلن الاتحاد للطيران عن التزامها بتبني شجرة قرم عن كل ضيف يحجز مقعداً للسفر على درجة السياحية الرحبة، ما يضمن أن يكون كل معقد مباع في هذه الدرجة محايداً للكربون في نهاية المطاف.

انطلق برنامج «غابة الاتحاد لأشجار القرم» في فبراير 2022 بهدف تبني 182ألف شجرة من أشجار القرم بحلول الربع الأول من العام 2023 في أبوظبي، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية وزرع غابات في وجهات مختلفة حول العالم. الجدير بالذكر أن أشجار القرم تخّزن 6.4 مليارات طن من الكربون، وهي كمية أكبر بأربع مرات من تلك التي تخزّنها غيرها من الغابات الاستوائية، ما يساعد على مكافحة نتائج التغيير المناخي مثل ظاهرة ابيضاض المرجان وتدهور المناطق الساحلية، ودعم التنوع البيولوجي والحياة البرية، كونها مسكناً طبيعياً مهماً للأسماك والطيور وغيرها من الحيوانات البرية.

وستعمد الاتحاد إلى زراعة شجرة قرم في مواقع مختلفة في أبوظبي نيابة عن كل ضيف يحجز تذكرة في الدرجة السياحية الرحبة على متن أي رحلة من رحلات الشركة، ويمكن لكل شجرة امتصاص ما يقارب 250 كلغ من ثاني أوكسيد الكربون، وهي نفس الكمية التي تنتج عن رحلة تستغرق ثماني ساعات.

في هذه المناسبة، تحدّثت مريم القبيسي، رئيس قسم الاستدامة في مجموعة الاتحاد للطيران، بالقول: «إلى جانب طموحاتنا الخاصة في تحقيق الاستدامة، نلتزم بمساعدة ضيوفنا وشركائنا على السفر بأسلوب أكثر استدامة وتمكينهم من القيام بخيارات واعية. ومع آخر التطورات في برنامج الاستدامة الخاص بنا وزراعة شجرة قرم نيابة عن كل ضيف يحجز في السياحية الرحبة، فإننا نبسّط هذه العملية ليتمكن الجميع من اعتماد الاستدامة عند السفر».

وسيتلقى الضيف الذي يحجز على السياحية الرحبة رسالة تأكيد بحصوله على الشجرة في غابة الاتحاد خلال فترة 10 أيام من السفر. ويمكن للضيوف الاطلاع على نمو الشجرة وكمية الكربون التي تم تعويضها، عبر تطبيق المنصة ومن خلال خاصية الدردشة الإلكترونية، إضافة إلى إمكانية تحديد الشجرة عبر خرائط الأقمار الاصطناعية والاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك كميات الانبعاثات الكربونية التي تم سحبها والتي يمكن تعويضها.

توفّر السياحية الرحبة مساحة فسيحة للساقين ومساحة أكبر للاسترخاء، وتتوفر على الرحلات المشغّلة من قبل الاتحاد للطيران فقط، حيث يمكن للضيوف حجز مقعدهم عند شراء تذكرة السفر أو في أي وقت قبل إتمام إجراءات السفر من خلال إدارة حجزي أو عند إتمام إجراءات السفر إلكترونياً أو في المطار. أما أعضاء الفئة البلاتينية في برنامج ضيف الاتحاد فيمكنهم حجز مقعد في السياحية الرحبة مجاناً، بينما يوفر أعضاء الفئة الفضية 50٪ من السعر.

كذلك، يمكن للضيوف في المقصورات الأخرى المشاركة في برنامج غابات الاتحاد باستخدام أميال ضيف الاتحاد في متجر المكافآت، فيما تتوفر مجموعة من الخيارات الإضافية الخاصة بالشركات في برنامج الاتحاد لولاء الشركات.

وتماشياً مع مبادرة القرم- أبوظبي، يأتي برنامج «غابة الاتحاد لأشجار القرم» ثمرة التعاون بين الاتحاد وهيئة البيئة-أبوظبي و«جزيرة الجبيل» ومجموعة «ذا ستوري غروب» وغيرهم لدعم مشاريع حماية أشجار القرم في الدولة وتطوير مصارف الكربون والموارد الطبيعية لنزع الكربون من الغلاف الجوي بناء على شعار الشركة «من أبوظبي لأجل العالم».

إن مبادرة غابة الاتحاد لأشجار القرم هي الخطوة التالية في رحلة الاستدامة التي تتبناها الاتحاد للطيران معتمدة على طائرات بوينغ 787 وإيرباص A350 ضمن برنامجي غرينلاينر واستدامة50، وتكمّل مبادرة ضيف الاتحاد المستدامة «خيارات واعية» التي تسمح للاتحاد باستكشاف الفرص المتاحة في مشاريع تعويض الكربون لدعم التزام أبوظبي بالاستدامة، وهي تطوير لهذه البرامج لتغطي كافة عناصر سلسلة التوريد، وضمان نجاح حماية النباتات.

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