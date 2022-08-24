197 % قفزة أعداد الزوار الدوليين لدبي في 5 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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قفزت دبي بأعداد الزوار الدوليين 197 % على أساس سنوي بين يناير ومايو واستقطبت نحو 6.17 ملايين زائر مقارنة بنحو مليوني زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير كوليرز الربع سنوي لفنادق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الثاني من 2022.

ولفت التقرير إلى محافظة دولة الإمارات على مكانتها الرائدة ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية، حيث استمرت معدلات الانتعاش القوية في قطاع السياحة خلال النصف الأول من 2022، ما يشير إلى تعافي مستويات الطلب على السياحة محلياً ودولياً مقارنة بعام 2021، موضحاً أن الدولة عمدت إلى تخفيف التدابير الوقائية من «كوفيد19» مع عودة القطاع السياحي إلى الأنشطة الاعتيادية في الأزمة الصحية العالمية، حيث أسهمت الفعاليات الضخمة وعروض الضيافة والترفيه الجديدة في تعزيز مستويات الطلب في القطاع.

وأشارت «كوليرز» إلى نمو عدد غرف فنادق العلامات الشهيرة في الإمارات إلى 116.800 غرفة بنهاية الربع الثاني، وكانت دبي المساهم الأكبر في العروض الجديدة، حيث شهدت الإمارة إضافة 2.466 غرفة فندقية بالنصف الأول مع توقعات بتوفير نحو 1.300 غرفة فندقية فاخرة إضافية خلال النصف الثاني من العام، وأنه من المتوقع أن تشهد الإمارات الأخرى تعزيز العرض المتاح من غرف الفنادق الشهيرة مع 282 غرفة في الشارقة، و696 في رأس الخيمة و175 غرفة في الفجيرة.

وأضاف التقرير أن جميع أسواق الإمارات شهدت تحسناً ملحوظاً في الأداء خلال العام الجاري مقارنة بـ2022، حيث سجلت كل من دبي وأبوظبي والشارقة الزيادات الأكبر في إيرادات الغرف المتوفرة وحققت مستويات الإشغال في السوق بشكل عام زيادة 9% خلال النصف الأول 2022 مقارنة بعام 2021، موضحاً أن انتعاش معدلات الإشغال ومعدل السعر اليومي للغرفة يرجع بالدرجة الأولى إلى استئناف الفنادق أنشطتها بطاقتها الاستيعابية الكاملة، وإعادة إطلاق العروض الترفيهية التي توقفت بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وأشارت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى أن عمليات البحث والحجوزات الفندقية على الإنترنت في الإمارة اقتربت من مستويات فترة ما قبل الجائحة بفضل الحملات الترويجية المتواصلة وسهولة الوصول إليها بالنسبة للمسافرين بغرض الترفيه والأعمال على حد سواء.

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