6.3 ملايين مسافر عبر مطارات أبوظبي خلال النصف الأول من 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مطارات أبوظبي، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، عن ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

وذكرت في بيان، أن عدد المسافرين وصل في النصف الأول من العام الجاري إلى 6299725 مسافراً عبر مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار دلما، ومطار جزيرة صير بني ياس.

وسجّلت 94538 رحلة محلية ودولية من مطارات أبوظبي الخمسة في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، ما يعكس بوضوح النمو الملحوظ في حركة المسافرين عبر مطارات أبوظبي وتوسع شبكتها، مع الحفاظ على أعلى مستويات التميز في عملياتها التشغيلية.

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «إن نتائج حركة المسافرين الخاصة بمطاراتنا خلال النصف الأول من هذا العام تجسد قفزة أخرى إلى الأمام لمطارات أبوظبي وقطاع الطيران بصورة عامة، وبينما تميّز عام 2021 بالنجاح، ظل هدفنا لعام 2022 هو البناء على ذلك النجاح من خلال تلبية احتياجات أعداد أكبر من المسافرين وتوسعة شبكة خطوط الطيران التي نتعامل معها والحفاظ على التزامنا بتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير الدولية».

وأضاف الهاشمي: «لقد كان لتعافي الأسواق الإقليمية والعالمية وما بذلته شركات الطيران من جهود كبيرة لتلبية تزايد الطلب بأمان وكفاءة، دور رئيسي في تحقيقنا هذه الأرقام، ويظل هدفنا المستقبلي يرتكز على مواصلة البناء على هذا النجاح على مدار النصف الثاني من عام 2022».

وشهد مطار أبوظبي الدولي وحده، والذي يُعد أكبر مطار في الإمارة، تزايد عدد رحلات الركاب المجدولة بنسبة 94%، وذلك مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. ويرتبط مطار أبوظبي اليوم بحوالي 101 وجهة مجدولة للمسافرين، تخدمها 23 شركة طيران، مقارنة بـ 76 وجهة تخدمها 19 شركة طيران خلال الفترة ذاتها من العام الماضي».

وبحسب البيانات، تعتبر الدول الخمس الأولى من حيث عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2022 هي الهند 1.28 مليون مسافر وباكستان 485 ألف مسافر، والمملكة المتحدة 374 ألف والمملكة العربية السعودية 333 ألف مسافر ومصر 283 ألف مسافر، في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً هي لندن هيثرو 276 ألفاً، ودلهي 225 ألفاً ومومباي 221 ألفاً، وكوشين 217 ألفاً والقاهرة 203 آلاف.

كما سجّل مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي مجتمعين مناولة 297,791 طناً من الشحنات الجوية في الفترة من يناير إلى يونيو من العام، بما يعكس ما تتميز به الإمارة من إمكانات وموقع استراتيجي يجعل منها مركزاً مهماً للشحن ومناولة البضائع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

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