«رويال جت» توسع أسطولها بـ12 طائرة «بوينج بيزنس جت»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أضافت شركة رويال جت الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز، طائرة بوينج بيزنس جت إلى أسطولها الفاخر، حيث يصل إجمالي عدد طائراتها من هذا النوع اليوم إلى 12، ما يجعل شركة رويال جت أكبر مشغل لطائرات بوينج بيزنس جت في العالم. وقد استحوذت شركة رويال جت على الطائرة في أوائل عام 2022 وأصبحت جاهزة للتأجير بعد خضوعها للتطوير وبعض التحسينات التقنية في بازل - سويسرا في الأشهر الماضية.

تتسع طائرة بوينج بيزنس جت لـ 23 راكباً من كبار الشخصيات مع منطقة استراحة أمامية للطاقم وغرفة نوم رئيسية مع مرحاض خاص ومنطقة استحمام وصالة ذات ردهة مفتوحة في منتصف المقصورة. هذا وقد تم تحديثها بمواد مصنوعة ومفصله خصيصاً للطائرة وتصميمها على أحدث طراز لضمان أفضل أداء وأقصى درجات الراحة. ويمكن أن تتسع مقصورة كبار الشخصيات أيضاً لما يصل الى 12 مقعد للاستلقاء بحجم سرير مزدوج (كوين).

كما تم تحديث الطائرة بعازل صوت خاص لتقليل مستويات الضوضاء أثناء الطيران بالإضافة إلى تعديل ارتفاع المقصورة المنخفض ووحدات ترطيب خاصة لهواء الطائرة ونظام تنقية عالي الكفاءة. كل تلك التحديثات مصممة لتحسين صحة وراحة كبار الشخصيات لدينا وضمان رحلة أكثر استرخاءً وانتعاشاً إلى وجهتهم.

وأعرب محمد حسين أحمد -الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت عن سعادته بهذه المناسبة قائلاً: «كانت فترة الوباء فترة حرجة بالنسبة لمعظم القطاعات بما في ذلك قطاع الطيران الخاص الذي واجه أيضاً العديد من العقبات. ومع ذلك، منذ بدء فترة الانتعاش العام الماضي، الطلب تجاوز العرض في قطاع الطيران الخاص عبر المنطقة. إن سوق الطائرات الخاصة العالمية بدء بالنمو والتعافي بسرعة ومن المتوقع أن يصل هذا النمو إلى مستويات أعلى في الأشهر المقبلة».

وأضاف: «كانت الإمارات من أوائل الدول التي خففت القيود المفروضة على انتشار الوباء واتخذت التدابير اللازمة لضمان سلامة مواطنيها وضمان الحركة وتدفق الاعمال. كما ألزمت قيادة الدولة نفسها بدعم السياحة والتجارة العالمية من خلال الاستثمار في بناء قطاع لوجستي قوي. وتماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة، نتطلع إلى توسيع عملياتنا من خلال إضافة المزيد من الطائرات إلى أسطولنا لخدمة عملائنا المتميزين. كما صرح»أن إضافة بوينج بيزنس جت الجديدة خطوة في هذا الاتجاه."

لتعزيز التجربة على متن الطائرة، تم تجهيزها بأحدث التقنيات وأفضل وسائل الاتصال المتاحة في السوق. ويتضمن ذلك أحدث أنظمة الإضاءة وإدارة المقصورة وأنظمة الترفيه على متن الطائرة بالإضافة إلى نظام صوتي عالي الجودة بما في ذلك مكبرات الصوت العلوية ومضخم الصوت.

وتعتبر هذه الطائرة من بوينج بيزنس جت الطائرة ذات المسافة الأطول في أسطول رويال جت، مع خزانات وقود إضافية تمنحها القدرة على الطيران دون توقف لأكثر من 12 ساعة والوصول إلى أي وجهة تقريباً على مستوى العالم مع إمكانية التوقف مرة واحد ولمدة قصيرة فقط للتزود بالوقود.

في العام الماضي، أضافت رويال جت قاعدة تشغيلية جديدة لها في مطار آل مكتوم الدولي (DWC) في محاولة لتوسيع عملياتها في جميع أنحاء الإمارات، ويضم أسطول طائرات مطار آل مكتوم الدولي مجموعة طائرات رجال الأعمال من طراز بوينج بيزنس جت وطائرات شركة بومباردييه جلوبال 5000 الخاصة بالشركات والمتاحة للإيجار من قبل رجال الأعمال والمسافرين بغرض تجربة رفاهية لا مثيل لها مباشرة داخل وخارج دبي. تعتبر قاعدة مطار آل مكتوم الدولي هي إضافة إلى قواعدها الحالية في مطار أبو ظبي الدولي ومطار البطين الدولي (مطار مدينة أبوظبي).

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