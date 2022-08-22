أبوظبي تطلق باقات مميزة بحملة «صيفك معنا أحلى»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحتضن أبوظبي العديد من أفضل المنشآت الفندقية في العالم، والتي تتناسب مع اهتمامات وميزانيات الزوار، سواء رغبوا في تمضية ليلة واحدة أو عطلة طويلة.

وتنبض أبوظبي هذا الصيف بعروض وباقات إقامة لا نظير لها في فنادقها ومنتجعاتها المذهلة ضمن حملة «صيفك معنا أحلى» التي تمنح العائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع بعطلة لا تنسى، تتنوع من التجارب الترفيهية والثقافية، والمغامرات المثيرة، والأنشطة العائلية المفعمة بالبهجة والمرح، إلى الاسترخاء وسط أجواء من الفخامة والخصوصية. وتتميز العاصمة بمنتجعاتها الشاطئية وبيئتها الطبيعية الخلابة ومدنها الترفيهية العالمية وتراثها الثقافي العريق، ما يجعلها وجهة فريدة تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة.

ويمكن للعائلات والأصدقاء اكتشاف أهم المعالم والتجارب السياحية في العاصمة من خلال «بطاقة صيف أبوظبي»، التي تسمح لحامليها بالدخول إلى المدن الترفيهية العالمية الثلاث في جزيرة ياس، «عالم فيراري أبوظبي» وتجربة الأفعوانية الأسرع في العالم، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» ولقاء الأبطال الخارقين، و«ياس ووتروورلد أبوظبي» والاستمتاع بأكثر من 40 جولة ولعبة ومنزلقة. وتشمل البطاقة أيضاً زيارة مجانية لمدة يوم واحد إلى متحف اللوفر أبوظبي، وكذلك الدخول المجاني أو بسعر مخفض إلى 13 موقعاً ثقافياً في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، من ضمنها، قصر الحصن، وبيت الحرفيين، وقصر الوطن، ومتحف قصر العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي.

وجهات متعددة

جزيرة ياس هي الوجهة المتكاملة لأفضل فنون ومنشآت الترفيه في العالم، وهو ما اكتسب زخماً إضافياً مع تعيين الممثل الكوميدي العالمي كيفن هارت بصفته أول سفير لشؤون جزيرة ياس أبوظبي. ويمكن للعائلات والأصدقاء استخدام «بطاقة صيف أبوظبي» للاستفادة من خصم يصل إلى 50% عند حجز إقامتهم بـ 40 فندقاً عالمياً، من بينها فندق «دبليو أبوظبي جزيرة ياس»، وفندق «وارنر براذرز أبوظبي»، وفندق «كوريو كولكشن من هيلتون»، وفندق «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس».

مغامرة بين أحضان الطبيعة

ويستطيع هواة المغامرات الانطلاق في مغامرة سفاري برفقة جميع أفراد العائلة في جزيرة صير بني ياس، والإقامة في «منتجع فلل السهل بإدارة أنانتارا»، الذي تحيط به أعشاب السافانا، ويقع وسط «منتزه الحياة البرية العربية» بأجواء تشبه المنازل الأفريقية. ويمكنهم أيضاً تعزيز تجربتهم من خلال عدد من الأنشطة الإضافية، والتي تشمل التجول في الطبيعة، أو جولة في سيارة رباعية الدفع لاستكشاف الطبيعة والحياة البرية برفقة فريق من الخبراء، أو ركوب قوارب الكاياك والتجديف، أو الرمي بالسهام، أو جولة ثقافية لاستكشاف تراث الجزيرة الغني.

قصر السراب منتجع الصحراء

ويشكل قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا وجهة رائعة للخصوصية واستعادة النشاط وسط أجواء طبيعية خلابة. ويمكن الاستفادة من عرض «باقة فيلا الصيف الحصرية»، التي تبدأ أسعارها من 1999 درهماً إماراتياً، والاستمتاع بقضاء الصيف في فيلا فاخرة بغرفة نوم واحدة وحمام سباحة خاص بإطلالات مذهلة على الصحراء والكثبان الرملية، وأشهى الأطباق في بوفيه الإفطار اليومي.

منتجع جميرا في السعديات

وتمثل جزيرة السعديات بشواطئها ومتاحفها وتجاربها الفنية والثقافية المُلهمة، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي ومنارة السعديات، اختياراً مثالياً للاستمتاع بمزيج من الثقافة والترفيه والاسترخاء، وذلك أثناء الإقامة في «منتجع جميرا جزيرة السعديات».

ويذكر أن جميع عروض الإقامة الصيفية تخضع للشروط والأحكام المحددة من قبل الفندق، والتي يمكن مراجعتها كاملة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لهذه المنشآت.

«إديشن أبوظبي»

يمكن الاستفادة من عرض فندق «إديشن أبوظبي» الفاخر على الواجهة البحرية لمرسى البطين، «إديشن لعطلة نهاية الأسبوع»، ويتضمن الاختيار من بين ثلاث تجارب لتناول وجبة البرانش إما في «ألبا تراس» أو «أووك رووم» أو «أنيكس»، ووجبة إفطار متأخرة والدخول إلى حمام السباحة طوال اليوم.

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