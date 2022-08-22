عروض «مفاجآت الصيف» بفنادق دبي حتى 4 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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تتضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي» الكثير من العروض والأنشطة الترفيهية والتخفيضات والجوائز القيمة، والتي تستمر حتى 4 سبتمبر 2022. كما تقدم المنتجعات والفنادق في دبي وبمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي مجموعة من الباقات وعروض الإقامة المميزة، بما في ذلك جزيرة النخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، والعديد من المناطق الأخرى في مختلف أنحاء المدينة.

وتعتبر العطلة الصيفية فرصة مميزة لقضاء الأوقات الممتعة مع العائلة، ولذلك توفر العديد من الفنادق عروضاً خاصة بمفاجآت صيف دبي ليستمتع بها كل أفراد العائلة.

وأعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022، وتضمن البرنامج عروضاً للفنادق خاصة بزوار دبي خلال فترة المهرجان، وسواء أكان يبحث الزوار عن الرفاهية في أبرز مناطق دبي أم من محبي الأجواء الشاطئية، فإن هذه العروض الصيفية المذهلة ستوفر لهم أفضل تجارب الفنادق والمنتجعات في دبي، والتي تشمل عروض إقامة فندقية لليالٍ إضافية لتمنحكم فرصة الاستمتاع بزيارة معالم المدينة المميزة، بالإضافة إلى تناول العشاء في بعض من أفضل المطاعم على مستوى العالم.

عروض عائلية

وللتعرف على ثقافة وتراث إمارة دبي، يمكن الإقامة في «جولدن ساندز خور دبي» (Golden Sands Hotel Dubai Creek)، حيث يوفر الفندق عرض إقامة لمدة خمس ليالٍ بسعر ثلاث ليالٍ فقط، بالإضافة إلى ذلك تقدم مطاعم الفندق تخفيضات بنسبة 35%. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية الشهية في مطعم «بونيسيمو» (Buonissimo) أو زيارة أبرز المناطق في المدينة، والاستمتاع بأوقات مميزة مع العائلة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالإقامة في قلب المدينة في «حياة بليس الرقة» (Hyatt Place Al Rigga)، حيث يقع الفندق على مقربة من مطار دبي الدولي، وكذلك من أحياء دبي القديمة؛ كما يمكن الانطلاق منه لاستكشاف أسواق الذهب والتوابل. كما يمكن للضيوف حجز إقامة لمدة أسبوع كامل بسعر خمس ليالٍ، أو لمدة خمس ليالٍ بسعر ثلاث ليالٍ فقط، مع إفطار مجاني طوال فترة الإقامة.

ويُعد «موفنبيك أبراج بحيرات جميرا» (Movenpick Hotel JLT) مقصداً مثالياً للعائلات والإقامة لفترات طويلة، حيث يقع الفندق في حي يضم نخبة من المطاعم الأكثر شهرة في المدينة، وعلى مقربة من شواطئ جميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا، فيما يمكن للضيوف الحصول على حجوزات لمدة سبع ليالٍ بسعر خمس ليالٍ فقط.

وفي فندق «نوفوتيل البرشاء» (Novotel Al Barsha) يمكن الحصول على إقامة لمدة أسبوع بسعر خمس ليالٍ فقط. ويقع الفندق على شارع الشيخ زايد في موقع متميز وسط حي رائع لمن يتطلعون لاستكشاف المدينة. كما تربط محطة المترو المقابلة ضيوف الفندق بمعظم مناطق الجذب السياحية المنتشرة في جميع أنحاء دبي.

ويقع فندق «روف المدينة الطبية» (Rove Healthcare City) على بعد بضع دقائق من خور دبي، ويقدم للضيوف إقامة لمدة سبع ليالٍ بسعر خمس ليالٍ، ومنه يمكن الانطلاق لاستكشاف الأسواق القريبة، أو تناول العشاء في مطاعم الخور الرائعة أثناء فترة الإقامة.

عروض للأزواج

وتوفر العديد من الفنادق في مدينة دبي عروضاً صيفية فريدة للأزواج الباحثين عن قضاء عطلة مميزة في المدينة.

ففي «فندق دبليو نخلة جميرا» (W Hotel Palm Jumeirah) نمط جديد للراحة والاسترخاء، حيث يمكن للضيوف الحصول على تخفيضات بنسبة 25 بالمئة في سبا «أويي» (AWAY)، وتناول بوفيه إفطار مجاني في مطعم «ليف» (LIV) لشخصين، بالإضافة إلى تخفيضات أخرى بنسبة 25 بالمئة على جميع المأكولات والمشروبات.

ويقدم فندق «البندر روتانا» (Albandar Rotana Hotel) عرض إقامة لمدة سبع ليالٍ بسعر خمس ليالٍ، ولمدة خمس ليالٍ بسعر ثلاث ليالٍ، ويطل على مناظر خلابة للخور، ويقع على مقربة من المواقع التراثية في دبي مثل منطقة السيف والأسواق التقليدية.

وفي «غراند ميلينيوم بيزنس باي» (Grand Millenium Business Bay)، يمكن الحصول على إقامة لمدة سبع ليالٍ بسعر خمس ليالٍ، كما يقع الفندق على مقربة من أهم مراكز التسوق وأشهر وجهات الطعام في وسط مدينة دبي. ويقدم فندق «سويت نوفوتيل مول الإمارات» (Suite Novotel Mall of the Emirates) إقامة صيفية ممتعة مع ليلتين إضافيتين عند الحجز لخمس ليالٍ عبر برنامج الولاء المعني بأسلوب الحياة من أكور. كما يمكن للضيوف حجز إقامة في فندق «بريمير إن دراجون مارت» (Premier Inn Dragon Mart) لمدة أسبوع بسعر خمس ليالٍ فقط، والاستمتاع بتجارب تسوق متنوعة في سوق التنين.

دعم

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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