دبي وجهة مفضلة للمسافرين الدوليين

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكر موقع «ترافل أوف باث» الشبكي العالمي المتخصص في شؤون السياحة والسفر، أن حكومة دبي عقدت العزم منذ فترة على أن تجعل من دبي وجهة عالمية مُتفردة للمسافرين الدوليين، ووضعت خطة واستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، وبالفعل نجحت في ذلك، وكان لها ما أرادت. وبحسب تقرير نشره الموقع، باتت دبي بالفعل في صدارة الوجهات السياحية العالمية المرغوبة، وفقاً لنتائج أكثر من استبيان ودراسة عالمية صدرت خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد التقرير بأن أحدث هذه الاستبيانات كان الذي أجراه الأسبوع الماضي موقع «هوليدو» الشبكي الألماني المتخصص في حجوزات السفر والرحلات السياحية والمُقارنة بين أسعار الفنادق.

وكان موضوع الاستبيان هو أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لقضاء العُطلات القصيرة، مثل عُطلات نهاية الأسبوع. وكانت صدارة نتائج الاستبيان من نصيب دبي.

واستشهد التقرير بما ذكره موقع «هوليدو» عند الإعلان عن نتائج الاستبيان، حيث ذكر أن قُرّاءه ومُتابعيه اختاروا دبي في صدارة تفضيلاتهم لقضاء العُطلات القصيرة وعُطلات نهاية الأسبوع، وأفادوا بأن السبب وراء هذا الاختيار من جانبهم يرجع إلى كون دبي لا تفتقر إلى أي مُتعة من المتع والأنشطة الترفيهية التي يبحث عنها السياح في عُطلات القصيرة.

وتابع «ترافل أوف باث» تقريره مُتطرقاً إلى كيفية نجاح حكومة دبي في تحقيق التميز والتفرد في التجارب التي توفرها الإمارة لزوارها، بحيث باتت تعتلي صدارة الوجهات السياحية العالمية في أكثر من استبيان وتصنيف.

وأوضح التقرير أن حرص دبي على الريادة والصدارة كان هو كلمة السر، حيث اعتزمت أن يكون لدى دبي الأفضل والأكبر في كل فئات الوجهات السياحية، فبات لديها أطول بناية في العالم، وهو «برج خليفة»، وبجانبه تماماً أكبر مركز للتسوق في العالم من حيث المساحة، وهو «دبي مول»، ولديها أيضاً أغلى فندق في العالم من حيث سعر الليلة في الغرفة الفندقية، وهو فندق «برج العرب»، وغيرها من الوجهات والمعالم الرائدة عالمياً.

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