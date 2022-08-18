12747 غرفة فندقية مستهدفات القطاع السياحي في رأس الخيمة خلال 5 سنوات

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن القطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة يهدف إلى زيادة محفظته من عدد الغرف الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة، لتصل إلى 12747 غرفة فندقية في أكثر من 50 فندقاً ومنتجعاً سياحياً يقدم أرقى مستويات الخدمة والضيافة لزوار الإمارة. مشدداً على التزام الهيئة بدعم قطاع الفنادق للارتقاء والتطوير من برنامج التوطين، واستقطاب المواطنين للعمل في قطاعي الضيافة والسياحة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام): «ركزت إمارة رأس الخيمة على مر السنين على بناء بنية تحتية عالمية المستوى تضم أرقى الفنادق والمنتجعات، ويتواجد حالياً في الإمارة 50 فندقاً، منها 10 فنادق من فئة خمس نجوم و9 من فئة أربع نجوم، و7 للشقق الفندقية و24 من المساكن المعتمدة الأخرى».

واعتبر أن وجود هذه الوحدات الفندقية، تقدم إمارة رأس الخيمة خيارات متنوعة للسكن، بدءاً من المنتجعات الشاطئية الفاخرة التي تديرها نخبة من علامات الضيافة، إلى المنتجعات الشاطئية العائلية، وتقدم جميعها للزوار أفضل تجارب الضيافة على الإطلاق.

وتضم قائمة الفنادق والمنتجعات والدورف أستوريا؛ وهيلتون؛ وريكسوس؛ وروتانا؛ وريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا؛ وأكبر منتجع هامبتون من هيلتون في العالم ومنتجع راديسون بلو رأس الخيمة في جزيرة المرجان. وانتركونتيننتال ميناء العرب، أول منتجعات مجموعة انتركونتيننتال في الإمارة، والذي افتتح خلال شهر فبراير من هذا العام، ويقدم تجربة المعيشة في الجزر بين المناظر الطبيعية الخلابة ويمنح ضيوفه تجارب الضيافة العربية الأصيلة. ويعتبر منتجع موفنبيك جزيرة المرجان أحدث الإضافات على قائمة تجارب الضيافة، وهو عبارة عند فندق جديد يقع على شاطئ خلاب بطول 300 متر ويحتضن أكبر حديقة مائية عائمة في إمارة رأس الخيمة.

وقال: تضم محفظتنا حالياً 8130 غرفة فندقية تقدم أرقى مستويات الضيافة وتمثل دلالة على حفاوة استقبال الزوار في الإمارة. ونعتزم تعزيز عروض الضيافة خلال السنوات الأربع والخمس المقبلة مع إضافة 4617 غرفة وعدد من علامات الفنادق الجديدة، تتضمن ماريوت، وأنانتارا، وويستن، وروف، وسوفيتيل. ونعمل أيضاً على تنويع خيارات الضيافة عبر إضافات مستدامة للسكن على جبل جيس تشمل إيرث ألتيتيود على جبل جيس، وهو مفهوم فندق مؤقت من المقرر افتتاحه لاحقاً هذا العام، و«سيج لودج» التابع لمجموعة «مانتيس»، والذي سيقدم وجهة جبلية للاسترخاء والترفيه مع رحلات مصحوبة بمرشدين، وتجارب مبتكرة.

ومن الإضافات أيضاً مخيم جبل جيس «كلاود 7» الذي سيقدم للضيوف تجربة تخييم فاخرة مع 30 وحدة إقامة مبنية من مواد مستدامة. بالإضافة إلى منتجع انافرين للفروسية الذي يجري حالياً تطويره، وهو عبارة عن 50 عقاراً رئيسياً يقع في مزرعة المطر وهو أول منتجع يركز على الفروسية في الإمارة.

وأضاف: «نعتزم افتتاح المشروع المتكامل في عام 2026 ضمن جزيرة المرجان والمقدرة تكلفته بمليارات الدولارات «وين ريزورتس»، وسيمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، وسيحتضن أكثر من 1000 غرفة، ومتاجر للتسوق، ومرافق الاجتماعات والفعاليات، ومركز سبا، وأكثر من 10 مطاعم وردهات، وخيارات ترفيهية مميزة، ومناطق للعب».

وتابع: «باعتبارنا الهيئة المسؤولة عن قطاع السياحة في الإمارة، تتمحور رسالتنا حول الترويج للقطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة عبر تنويع وتحسين تجارب الزوار في الإمارة، وطرح مشاريع ومنتجات جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية في إمارة رأس الخيمة، وترسيخ مكانة قطاعها السياحي في الأسواق المستهدفة لتحويلها إلى وجهة عالمية المستوى للترفيه والسياحة ومزاولة الأعمال..».

ومن خلال قدرتنا على الاستجابة وفق أعلى مستويات المرونة والسرعة، نجحنا بترسيخ تنافسية القطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية في قطاعي السياحة والضيافة، وهو ما بدا جلياً في محفظتنا المتنامية من شركاء الفنادق العالميين، واستقطاب الإمارة لعدد متنامٍ من الزوار. وعبر استثماراتنا المتنامية والجهود المبذولة لتيسير وصول السياح والزوار إلى الإمارة وقت الجائحة، تمكنا من زيادة أعداد زوار الإمارة والمساهمة في تسريع وتيرة تعافي الإمارة واستعادتها للأداء القوي، لاسيما في قطاع الفنادق.

وأشار إلى أن إمارة رأس الخيمة تعتبر وجهة رائدة وعالمية المستوى للسياحة والاستثمار. وتعتبر أحد أكثر الإمارات تنوعاً كما تتمتع بقطاع سياحي قوي ومزدهر منذ سنوات. ونجحت باستقبال أكثر من مليون زائر في عام 2019، وقاربنا مستويات ما قبل الجائحة حتى اليوم في عام 2022. ويأتي الزوار من عدد من الأسواق الرئيسية تشمل كازاخستان والمملكة المتحدة والهند وألمانيا ورابطة الدول المستقلة. وخلال العامين الماضيين، استثمرنا في استقطاب الزوار من الأسواق الناشئة على غرار إسرائيل ووسط أوروبا، والبرازيل، وإيطاليا، وفرنسا.

وحول أهمية نمو القطاع الفندقي في تعزيز النمو السياحي أكد الرئيس التنفيذي أن تعزيز أعداد الغرف الفندقية وتنوع محفظة الضيافة في الإمارة عامل رئيسي لزيادة أعداد زوار إمارة رأس الخيمة، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة. كما أن استقطاب الاستثمارات الجديدة يقود لتعزيز قوة البنية التحتية لقطاع الضيافة، ويثري جاذبية الإمارة، ليس فقط بفضل تنوع مرافقها وتجاربها، بل للعروض والخدمات المميزة التي تقدمها الفنادق والمنتجعات، وهو جانب مهم من إمارة رأس الخيمة. وتمثل شراكتنا مع «وين ريزورتس» التي أعلنا عنها في شهر يناير من العام الجاري أضخم مشروع من نوعه في قطاع الضيافة المتنامي في الإمارة، وتعد استثماراً أجنبياً مباشراً في غاية الأهمية بالنسبة لها. وسيسهم مشروع المنتجع المتكامل بتكلفة تقدر بمليارات الدولارات في تعزيز زخم القطاع السياحي وخلق قيمة استثنائية للاقتصاد، مع تحقيق أثر واسع يتجاوز القطاع السياحي، إذ يقدم وجهة سياحية وأسلوباً جديداً للتطوير.

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