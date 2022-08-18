«المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران» تحصل على ترخيص لتدريب المراقبين الجويين

المصدر: القاهرة - البيان

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منحت هيئة الطيران المدني الإماراتي مركز تدريب الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، الترخيص لمدة 5 أعوام لتأهيل المراقبين الجويين في التدريب الأساسي ومراقب الحركة الجوية ببرج المراقبة، وذلك بعد جهود عامين من استيفاء إجراءات ومتطلبات هيئة الطيران المدني الإماراتي بما تمثله من أهمية كبرى لدى الشركة، وحرصاً منها على مواكبة كل التشريعات الموجودة في مختلف دول العالم.

قام وفد من مفتشي هيئة الطيران المدني الإماراتي، بزيارة مقر الشركة المتحدة لتكنولوجيا الطيران مؤخراً بالقاهرة، للتأكد من مدى جاهزيتها وإمكانياتها لإتمام دورات التدريب، حيث التقى وفد مفتشي هيئة الطيران المدني الإماراتي مسؤولي الشركة، وجرت لقاءات أيضاً مع شاغلي الوظائف الرئيسية في مجال التدريب، واطلعوا أيضاً على المساعدات التدريبية الموجودة من فصول ومعامل ومحاكيات وهي في حالة عمل وتشغيل للتأكد من قدرات الشركة.

وحرص وفد مفتشي هيئة الطيران المدني الإماراتي، على التحدث مع بعض المتدربين المتواجدين، لمعرفة درجة رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم ومدى قناعتهم بمستوى التدريب المقدم وجودته ومستوى المدربين أيضاً، ليؤكد جميعهم على مدى كفاءة المدربين الخبراء وجودة المحتوى التدريبي الذي يلبي كل متطلبات العمل والصناعة وفقا للمنهجية الدولية.

وأعرب وفد هيئة الطيران المدني الإماراتي، في نهاية زيارته عن إعجابه وتقديره البالغ لإمكانيات الشركة المصرية الرائدة في مجال خدمات تكنولوجيا الطيران، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه، مؤكدين أن United ATS حققت كل متطلبات الاعتماد اللازمة في مجال التدريب وأنها لديها كل مقومات النجاح من كوادر ذات خبرات عالمية وإمكانيات عالية المستوى، تؤهلها لتزويد متدربيها من الدول المختلفة بالخبرات والمعارف التي تمكنهم من القيام بعملهم بكفاءة داخل أبراج المراقبة الجوية على المستوى العالمي.

وفى 16 أغسطس الجاري 2022، قررت هيئة الطيران المدني الإماراتي، بعد إنهاء تقريرها الخاص بزيارة القاهرة الميدانية للشركة، وتم منح مركز التدريب الترخيص لمدة 5 أعوام، كما تم اعتماد جميع المدربين والممتحنين أيضاً، لتكون إضافة جديدة لنجاح الشركة بسوق العمل في مجال الطيران المدني.

وتعتمد برامج التدريب التي تقدمها United ATS، على تزويدِ المتقدمينَ للعملِ في المراقبة الجوية بالخبرات، من خلال برنامج محترف يقومُ على المعلوماتِ والتدريبِ النظري، يعقبه تدريب عملي داخل معامل ومحاكيات مزودة بأفضلِ سبل العرض والاتصال وأجهزة المشاهدة، التي تُمكّن المتقدمَ من التدريبِ على حركة الطائرات داخلَ المطار والتدربِ على التعامل أثناء أوقات الذروة وفي حالات الطوارئ من فقدِ الاتصالِ أو الأعطالِ التي قد تصيبَ الطائرات.

وتقدم الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS لعملائها البالغَ عددُهم نحو أكثرِ من 100 مؤدي خدمات الملاحة الجويةِ داخل 46 دولة عضو في المنظمة الدولية للطيران المدني، أكثر من 400 برنامج تدريبي تقني في مختلفِ تخصصات الطيران، على رأسها المراقبة الجوية ومعلومات الطيران والاتصالات والسلامة الجوية والمطارات والخرائط الملاحية وتصميم إجراءات الطيران أيضاً.

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