27.9 مليون مسافر عبر مطار دبي في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق مطار دبي الدولي DXB أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما أسهم في ارتفاع عدد المسافرين خلال الأشهر الستة الأولى باستقبال نحو 27.9 مليون مسافر، ليتجاوز أعداد المسافرين خلال العام الماضي بنحو 1.2 مليون مسافر، وذلك على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي والتي استمرت لمدة 45 يوماً خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري.

وأعلنت مؤسسة مطارات دبي أمس عن تحديث التوقعات الأولى التي أعلنتها مسبقاً حول حركة الركاب مع نهاية العام الجاري لتصل إلى 62.4 مليون مسافر، في ظل مؤشرات الأداء القوي خلال الأشهر الستة الأولى، وتوقعات النصف الثاني بمتوسط عدد المسافرين يصل إلى 5.6 ملايين مسافر شهرياً.

أرقام وإحصائيات

كما حافظ المطار على أدائه الاستثنائي وتحقيق النمو على أساس ربع سنوي للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية الوباء العالمي، حيث سجل مطار دبي الدولي 14.2 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري، محققاً زيادة سنوية قدرها 190.6%. واستقبل مطار دبي الدولي نحو 27,884,888 مسافراً في النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 161.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، لتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 67.5% من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB خلال الفترة نفسها من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

وجهات دولية

احتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي DXB من حيث عدد الركاب بإجمالي 4 ملايين راكب، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة عدد المسافرين إلى كل من مومباي، ودلهي، وحيدر أباد، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 2 مليون مسافر، تليها المملكة المتحدة 1.9 مليون مسافر، ثم باكستان 1.7 مليون مسافر، وأخيراً الولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليون مسافر.

أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن، جاءت الصدارة لمدينة لندن بإجمالي 1.3 مليون مسافر، تليها الرياض 910 آلاف مسافر، ثم مومباي التي سجلت 726 ألف مسافر.

خدمات الشحن

بلغت خدمات البضائع في مطار دبي الدولي DXB نحو 390,520 طناً من الشحن الجوي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بإجمالي 910,075 طناً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مسجلة تراجعاً بنسبة 18.9%. وعلى الرغم من مواصلة عمليات الشحن على متن رحلات الركاب خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB.

رحلات جوية

بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 154,993 بزيادة قدرها 55.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، ليحقق نسبة 87% من مؤشرات التعافي والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة التي سجلها مطار دبي الدولي DXB خلال النصف الأول من عام 2019.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: «يُشكّل الأداء القوي الذي شهده مطار دبي الدولي DXB خلال الربع الثاني إنجازاً كبيراً ومحطة مهمة في تاريخه، ليحتل مركزاً متقدماً في مؤشر التعافي ضمن قطاع الطيران، ليس فقط لقدرته على استيعاب حركة المسافرين الكبيرة، وإنما لتميُّزه في تقديم أعلى معايير الخدمة على مستوى العالم. مدة الانتظار

اعتمد مطار دبي الدولي DXB في إدارة عملياته على توظيف أحدث تقنيات المقاييس الحيوية، حيث أسهمت تقنية البوابات الذكية في تسريع الوقت الزمني لإتمام إجراءات السفر، استناداً إلى كفاءة وسرعة مركز التحكم في العمليات المتقدم الذي يوفر معلومات محدَّثة بشكل مستمر، الأمر الذي يتيح تقديم أعلى معايير الخدمة وتسهيل رحلة المسافرين على الرغم من فترة الذروة وتزايد أعداد المسافرين بشكل كبير. وفي هذا الإطار، سجل المطار مؤشرات قوية خلال النصف الأول من العام الجاري خصوصاً في فترات الذروة، حيث جاءت المدة الزمنية لانتظار 96% من المسافرين لمدة أقل من 5 دقائق عند كاونترات مراقبة الجوازات، في حين كان متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة أقل من 3 دقائق لـ 97% من الركاب.

أمتعة وحقائب

تمكن نظام مناولة الحقائب والأمتعة في مطار دبي الدولي DXB، الذي يمتد بطول 175 كم، من نقل إجمالي 27.1 مليون حقيبة خلال النصف الأول من عام 2022، مُسجلاً أعلى أداء للمطار الدولي الأكثر ازدحامًا في العالم بنسبة 99.8% (أي بمعدل 1.75 حقيبة لكل 1000 مسافر لم يتم التعامل معها).

ماجد الجوكر: المطار حافظ على أدائه الاستثنائي

قال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ( وام ): إن المطار حافظ على أدائه الاستثنائي وتحقيق النمو على أساس ربع سنوي للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية الوباء العالمي، حيث سجل مطار دبي الدولي 14.2 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري محققاً زيادة سنوية قدرها 190.6 % واستقبل دبي الدولي نحو 27 مليوناً و884 ألفاً و888 مسافراً في النصف الأول من العام الجاري مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 161.9 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 لتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 67.5 % من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB خلال نفس الفترة من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

وأضاف الجوكر أن الهند احتفظت بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي DXB من حيث عدد الركاب بإجمالي 4 ملايين راكب مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة عدد المسافرين إلى كل من مومباي ودلهي وحيدر أباد وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي مليوني مسافر تليها المملكة المتحدة 1.9 مليون مسافر ثم باكستان 1.7 مليون مسافر وأخيراً الولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليون مسافر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز