مونديال 2022.. مطار دبي يستعدّ لتسهيل عبور المشجعين إلى قطر

المصدر: أ ف ب

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أكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، اليوم، أن مطار دبي جاهز لتسهيل عبور مشجعي كرة القدم الذين سيتوجهون عبر دبي لحضور كأس العالم في كرة القدم المقرّرة نهاية العام في قطر.

وستقام نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

ووافقت دول الخليج على تسهيل الإجراءات الإدارية للمشجعين الذين سيمرّون في دولهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث لفرانس برس: "نقوم حالياً بوضع إجراءات للسفر من شأنها جعل التنقل بين البلدين أسهل بكثير".

وأوضح غريفيث أنه سيتم القيام بالتسجيل عبر الإنترنت ما سيسمح للمشجعين "بالدخول والخروج بسرعة كبيرة" وتجنب "الإجراءات المعتادة" في مطار دبي الدولي الذي كان أكثر مطارات العالم ازدحاماً للركاب الدوليين قبيل جائحة كوفيد-19.

وتوقع غريفيث "عددا كبيرا من الرحلات الجوية يوميا (في دبي) خلال كأس العالم لنقل المشجعين من وإلى الدوحة".

وتتوقع قطر أن تستقبل 1.4 مليون شخص خلال فترة المونديال.

وستسيّر الخطوط السعودية والكويتية وشركة "فلاي دبي" والطيران العماني أكثر من 160 رحلة مكوكية يومية اعتبارًا من 20 نوفمبر للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من وإلى الدوحة لمتابعة المباريات.

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