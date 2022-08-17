منافسة الأسواق العالمية والمحلية تنعش الموسم السياحي الصيفي برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أكد عدد من مديري الفنادق في رأس الخيمة توقعاتهم باستمرار انتعاش القطاع الفندقي خلال موسم الصيف، الذي يشهد منافسة ساخنة من الأسواق الدولية والمحلية على حجوزات الغرف الفندقية، حيث بلغت معدلات الحجوزات إلى مستويات فاقت التوقعات، في ظل ثقة الضيوف بالقطاع الفندقي والخدمات المقدمة التي تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة، مؤكدين أن القطاع الفندقي في رأس الخيمة يواصل نجاحاته في ظل ارتفاع الطلب من زوار الوجهات العالمية، بالإضافة للعائلات من السوق المحلي الذين يفضلون قضاء العطلة الصيفية داخل الدولة.

وأكد راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن إمارة رأس الخيمة واحدة من أسرع الوجهات نمواً على صعيد المنطقة، وأسهم الأداء المذهل الذي حققناه خلال النصف الأول من العام الجاري في تعزيز انطلاقتنا نحو تحقيق المزيد من النجاح والتقدّم خلال العام الجاري، ونتوقع تحقيق النجاح تلو الآخر، واستقبال المزيد من الزوار من حول العالم لاستكشاف إمارتنا بطبيعتها الساحرة وتجاربها الشيقة.

وأضاف: استقبلت رأس الخيمة 521085 زائراً خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل عدد زيارات ناهز الأعداد المسجلة ما قبل الجائحة، ونواصل السير قدماً نحو هدفنا المتمثل بتسجيل أكثر من 1.11 مليون زائر بحلول نهاية العام، واستعادة معدلات الزيارات المسجلة ما قبل الجائحة خلال فترة عامين.

وأكد بيتر فان بيجن، المدير العام لمنتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان، نجح المنتجع في مواصلة تحقيق معدلات إشغال إيجابية منذ بداية العام، ويشهد الموسم الصيفي انتعاشة إيجابية، مع توقعاتنا بأداء واعد خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن المنتجع أطلق باقة عروض «أهلاً بالصيف» على الحجوزات التي تستمر حتى 15 سبتمبر وتضم قسائم مغامرات جيس صالحة حتى الثلاثين من سبتمبر، مع خصومات تصل إلى 25 على سعر الغرفة، حيث سيحصل الضيوف الذين حجزوا لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر على إقامة ووجبات مجانية للأطفال تحت سن 12 عاماً، وعشاء مجاني من قائمة الطعام في أي مطعم انتقائي لليلة واحدة، وخصم 20% على علاجات السبا، وخصم 10% على أنشطة الرياضات المائية، وتذكرتين مجانيتين لمزلجة جيس لكل غرفة، وخصم 30% على مسار جيس الانزلاقي، ورحلة جيس سكاي تور، ومطعم 1484 باي بورو بقمة جبل جيس.

وقال محمد محمود، مدير عام منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة من العرب، تزداد شعبية رأس الخيمة لدى السياح من الأسواق الدولية والمحلية، للاستمتاع بتجربة فريدة على شواطئ الإمارة التي تضم العديد من المنتجات السياحية، مؤكداً أن تنوع المعروض من الغرف الفندقية أمام السياح رفع الحجوزات إلى الطاقة القصوى خلال الموسم الصيفي، حيث تم تصميم برامج شاملة لجميع أفراد العائلة تشمل المطاعم والمشروبات غير المحدودة، ويشمل العرض إقامة فاخرة على جزيرة في فيلا مطلة على البحر أو مع مسبح خاص من أجل ملاذ هادئ بعيدًا عن المألوف، ووجبة إفطار مجانية لشخصين ورصيد بقيمة 250 درهمًا في سبا إنتركونتيننتال، وسرير إضافي مجاني لطفل واحد.

وأكد هورست والتر جونس المدير العام لمنتجع ريكسوس باب البحر، نجحت رأس الخيمة خلال الأعوام الماضية في حجز موقع متقدم على خريطة العالم السياحية، بفضل ما تمتلكه من مقومات مختلفة للجذب السياحي، حيث يشهد المنتجع ارتفاع نسبة الإشغال على الغرف منذ بداية العام الجاري، لترتفع وتيرة الحجوزات إلى معدلات فاقت التوقعات مع بداية موسم الصيف السياحي، حيث تم تصميم أقوى عروضه الصيفية المثيرة مع باقة إقامة مريحة للسياح من الأسواق الدولية والسوق المحلي، للاستمتاع بعطلة صيفية وتجربة شخصية من المتعة العائلية.

وأكدت إدارة منتجع راديسون رأس الخيمة جزيرة المرجان، أن موسم الصيف السياحي رفع معدلات الإشغال الفندقي إلى معدلات تفوق التوقعات داعماً نتائج الربع الثالث من العام الجاري استمراراً للنجاحات التي حققها المنتجع منذ بداية العام، حيث تم تقديم باقة متنوعة من العروض الترويجية والفعاليات لجميع أفراد العائلة، وتخصيص ليلة الأربعاء هي ليلة السيدات في كوخ المأكولات البحرية، بالإضافة إلى قائمة طعام مخفضة في ليلة السيدات، حيث يمثل موسم الصيف عامل جذب مهماً من سياح الأسواق الدولية، نظراً لما تملكه رأس الخيمة من وسائل ترفيه وبنية تحتية مكنتها أن تواصل انطلاقتها القوية بين الوجهات السياحية العالمية.

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