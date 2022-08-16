"أميريكان أيرلاينز" تطلب شراء 20 طائرة أسرع من الصوت لتشغيلها في 2029

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شركة أميريكان إيرلاينز اليوم الثلاثاء أنها قدمت طلبًا لشراء 20 طائرة Overture الأسرع من الصوت وتصنعها شركة Boom لإنتاج الطائرات وتخطط لوضعها في الخدمة في العام 2029، بعد ربع قرن من وقف استخدام طائرة كونكورد.

وقالت أميريكان إيرلاينز في بيان إنها دفعت دفعة أولى ولديها خيار لشراء 40 طائرة إضافية.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تقدم اميريكان ايرلاينز ولابوم معلومات عن قيمة العقد الذي يأتي بعد أكثر من عام من التزام يونايتد إيرلاينز شراء 15 طائرة Overture في حزيران/يونيو 2021 مع خيار لشراء 35 طائرة إضافية.

وأكدت متحدثة باسم الشركة الأمريكية المصنعة Boom أنها تتوقع الحصول على سعر 200 مليون دولار للطائرة كما أعلنت سابقا وسائل إعلام أخرى.

والطائرة التي يمكنها نقل 65 الى 80 راكبا ستتمكن من التحليق بسرعة 1,7 ماخ أو نحو 2100 كلم في الساعة، أي ضعف سرعة الطائرات التجارية السريعة التي هي في الخدمة حاليا.

وتتوقع Boom أن تخفض الفترة الزمنية لبعض الرحلات إلى النصف مقارنة بأوقات الرحلات الحالية. ذكر البيان أن الرحلة بين ميامي ولندن ستستغرق أقل من 5 ساعات مقارنة بأقل من 9 ساعات حاليا.

هيكل الطائرة شبيه بطائرة الكونكورد التي طورتها شركة Sud Aviation الفرنسية (حاليا Aerospatiale التي تم دمجها اليوم مع مجموعة إيرباص) وشركة British Aicraft Corporation البريطانية (وهي اليوم BAE Systems).

طائرة الكونكورد، التي كانت في الخدمة بين عامي 1976 و2003 لدى شركتي اير فرانس وبريتيش ايرويز، لم تكن مربحة إطلاقا وتم التخلي عنها بعد تعرض إحدى طائراتها لحادث أثناء الإقلاع من مطار رواسي شارل-ديغول أدى الى مقتل 113 شخصا في يوليو 2000.

كما سيساعد تصميم طائرة Overture الثوري في الحد من انبعاثات الكربون للحفاظ على البيئة نظرًا لاعتمادها على الوقود المستدام (SAF) بنسبة 100%. وهذا الوقود يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80% مقارنة بالكيروسين.

قبل التمكن من نقل الركاب، على الطائرة الجديدة الحصول على الضوء الأخضر من السلطات التنظيمية ولا سيما الإذن بالتحليق على ارتفاع نحو 18 كيلومترًا في حين أن الحد الأقصى حاليًا محدد بأقل من 13 كيلومترًا لطائرة ركاب.



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