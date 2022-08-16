«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة بين الشارقة ومدينة ميلانو الإيطالية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق وجهة جديدة إلى مدينة ميلانو الإيطالية انطلاقاً من الشارقة.

وتنطلق الرحلات المباشرة الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار ميلانو بيرغامو ابتداءً من 7 ديسمبر 2022 بمعدل أربع رحلات مباشرة أسبوعياً.

وبهذه المناسبة قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعتبر مدينة ميلانو أحدث إضافة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من إمارة الشارقة، والتي تزود قاعدة عملائنا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بفرصة السفر إلى إيطاليا والاستفادة من خدمات القيمة المضافة التي تقدمها الشركة. ويأتي إطلاقنا لهذه الرحلات المباشرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية ليؤكد التزامنا تجاه عملائنا بتوفير وجهات جديدة لاستكشافها والاستمتاع بها، مع الحرص على تزويدهم بأفضل الخدمات. ونتطلع قدماً لبدء تسيير هذه الرحلات إلى مدينة ميلانو والترحيب بمسافرينا الراغبين باستكشاف هذه المدينة العريقة والتعرّف على معالمها».

وتشغل مجموعة «العربية للطيران» أسطول طائرات إيرباص A320 و A321، والتي تعد من أكثر الطائرات ذات الممر الواحد حداثة، حيث توفر راحة إضافية مع أحد أكبر المقاعد مساحة في أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للركاب بث مجموعة واسعة من وسائل الترفيه، مباشرة إلى أجهزتهم. وقبل موعد الرحلة، يستفيد المسافرون المؤهلون من خدمة إنهاء إجراءات السفر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنهم تسليم أمتعتهم والحصول على تذكرتهم ضمن مكتب مبيعات «العربية للطيران» المنتشرة في كافة أنحاء الدولة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم بين إمارة الشارقة وميلانو مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتعتبر مدينة ميلانو الإيطالية وجهة مثالية للسفر، نظراً لما تتمتع به معالم تاريخية وثقافية ومعمارية نابضة بالحياة، فضلاً عن مشهدها الاستثنائي الفريد في مجالي الأزياء والطهي. وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، تشتهر مدينة ميلانو بكونها المركز المالي والاقتصادي الأبرز في إيطاليا. وتمتاز هذه المدينة الغنية بثقافتها وحضارتها بمزيج معماري فريد يجمع ما بين الطرازين التاريخي والمعاصر، كما تشتهر بجمال طبيعتها وشواطئها الرملية المذهلة ومطاعمها ومقاهيها التي تقدم أصناف الطعام المحلية ويُعرف عنها كرم الضيافة الإيطالية.

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