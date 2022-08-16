طيران الإمارات تشغل طائرة A380 يومياً إلى بنغالورو 30 أكتوبر المقبل

المصدر: وام

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أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تشغيل طائرتها A380 الرائدة لأول مرة إلى مدينة بنغالورو الهندية اعتبارا من 30 أكتوبر المقبل وبذلك ستصبح طيران الإمارات أول ناقلة تشغل خدمة منتظمة بأكبر طائرة ركاب في العالم إلى مطار كيمبيغودا الدولي في بنغالورو.

وسيلبي استخدام طائرة الإمارات العملاقة الطلب القوي على السفر من وإلى مدينة بنغالورو الواقعة في جنوب الهند ويتيح للعملاء الاستمتاع بخدماتها المميزة عبر شبكة عالمية أوسع.

كما ستصبح بنغالورو ثاني مدينة في الهند تخدمها طائرة الإمارات A380 حيث يستمتع العملاء بالتجربة المتميّزة على خط دبي/ مومباي منذ عام 2014.

ومن المنتظر أن تخدم طائرة A380 بتقسيم الدرجات الثلاث الرحلة اليومية "ئي كيه 568/ 569" بين دبي وبنغالورو ما سيضيف سعة ضرورية لتلبية الطلب الكبير على الرحلات من وإلى الهند بعد تخفيف قيود السفر.

كما ستعزز خدمتي الناقلة اليوميتين إلى بنغالورو "ئي كيه 564/ 565" و"ئي كيه 566/ 567" العاملتين حاليا بطائرات البوينج 777-200LR والبوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث.

وتواصل طيران الإمارات نشر طائراتها A380 في خدمة مزيد من الوجهات لتلبية الطلب المتنامي على مختلف الخطوط ما يعزز السعة على الرحلة الواحدة بنسبة تصل إلى 45 بالمائه أكثر من طائرة البوينج 777.

وتغطي شبكة طيران الإمارات بطائرات A380 حاليا أكثر من 30 وجهة وتخدم الناقلة حاليا أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست.

وكانت طيران الإمارات قد باشرت عملياتها إلى الهند في عام 1985 بخدمات منتظمة إلى مومباي ودلهي وتعمل إلى بنغالورو منذ عام 2006.

وتخدم طيران الإمارات حاليا تسع مدن هندية برحلات منتظمة وتوفر لعملائها اتصالا سلسا مع شبكتها العالمية عبر دبي.

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