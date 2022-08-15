كابيتال للسفر تُطلق باقات حصرية بالتعاون مع الاتحاد للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت كابيتال للسفر التابعة لسياحة 365، والمملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، عن مجموعة من العروض المتميزة على الرحلات الجوية بالتعاون مع الاتحاد للطيران، لتتيح لعشّاق كرة القدم حضور الحدث الكروي الأبرز في العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة.

يمكن لعشاق كرة القدم، شراء تذاكر الطيران لرحلتي الذهاب والعودة على الدرجة الاقتصادية، والتي تتوافر بكميات محدودة، بالإضافة إلى شراء باقات تشمل الرحلات الجوية والإقامة. وتتوافر تذاكر الطيران بسعر ثابت قدره 2،830 درهم إماراتي للشخص الواحد لتذاكر الذهاب والعودة على الدرجة الاقتصادية مع الاتحاد للطيران، بينما تبدأ الحزمة التي تشمل تذاكر الذهاب والعودة والإقامة في الفندق لليلة واحدة - في أكثر الأحداث الرياضية شهرة في العالم - من 8،300 درهم للشخص الواحد.

وتُعد كابيتال للسفر، التابعة لسياحة 365، المملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، أحدث مزود لحلول السفر، وتم إنشاؤها لتعزيز قطاع السياحة والسفر الإماراتي. وتوفر الشركة حلولاً متكاملة لإدارة خدمات السفر الداخلية والخارجية لعملائها من القطاع العام والخاص، وتعززها بشبكة علاقات قوية مع شركاء عالميين وإقليميين. وتتضمن شرائح عملاء كابيتال للسفر العملاء المباشرين الراغبين بعيش تجارب سفر أو الاستفادة من باقات عطلات مخصصة، وأدوات الحجز على الإنترنت، وشركات إدارة الفعاليات، ومنظمي الجولات السياحية ووكالات السفر، وشركات عالمية ومحلية، وجهات حكومية وشبه حكومية.

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