«أورا سكاي بول» يمدد تجربة السباحة الصيفية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «أورا سكاي بول»، أول وأعلى حوض سباحة في العالم بزاوية 360 درجة، عن استمراره في تقديم تجربة السباحة الليلية الفريدة كل يوم أحد وإثنين طوال الصيف تلبيةً للإقبال الكبير من الزوار.

وتتيح الوجهة لضيوفها حتى 26 سبتمبر تجربة سباحةٍ ليليةٍ استثنائية، مع مشروبٍ منعش، وسط أجواءٍ متميزة على أنغام منسق الأغاني المقيم في أورا لاونج وسلسلة من العروض الترفيهية الحيّة.

وتتيح الوجهة للزوار فوق سن 21 عاماً الاسترخاء على كراسي الاستجمام أو على الصوفا وتجديد طاقتهم ونشاطهم بعيداً عن حرارة النهار. كما يمكنهم السباحة تحت النجوم والاستمتاع بالإطلالة الخلابة للوجهة على أفق دبي وأبرز معالمها، مثل نخلة جميرا وبرج العرب وبرج خليفة وعين دبي، بأسعار تبدأ من 200 درهم للشخص الواحد، غير متضمّنة الأطعمة والمشروبات.

وتواصل الوجهة تقديم تجربة السباحة الصباحية حتى 31 أغسطس من الساعة 11 صباحاً وحتى 3 عصراً وتجربة السباحة بعد الظهر بين الساعة 4 عصراً و8 مساءً، فضلاً عن تجربة السباحة الصيفية يومي الأحد والإثنين من الساعة 9 ليلاً وحتى منتصف الليل. وسيتغير التوقيت بين شهري سبتمبر 2022 ومايو 2023، إذ ستتاح التجربة الصباحية من 10 صباحاً وحتى 2 ظهراً وتجربة بعد الظهر بين الساعة 3 عصراً و7 مساءً. كما توفر الوجهة تجربة السباحة الصيفية بين 5 و26 سبتمبر من الساعة 8 مساءً حتى 11 ليلاً.

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