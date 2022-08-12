فلاي دبي توفر رحلات إلى صلالة بأسعار تبدأ من 900 درهم

المصدر: البيان

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توفر رحلات فلاي دبي الى صلالة فرصة كبيرة لاستكشاف هذه المدينة بأسعار تبدأ من 900 درهم للاتجاه الواحدة و 1400 درهم في الاتجاهين.

ويمكن لمسافري الناقلة زيارة هذه المدينة الرائعة والاستمتاع بروائع الطبيعة والتراث الغني للمدينة حيث يعد فصل الخريف في صلالة من أجمل الأوقات في السنة لزيارة المدينة والتمتع بالطقس الرائع والأمطار المتفرقة والتراث الغني والطبيعة الخلابة وغيرها الكثير.

يمكن للسائح الانطلاق في رحلات إلى وادي دربات ومحمية جبل سمحان الطبيعية وشاطئ المغسيل وكهف المرنيف ومراقبة الطيور والغوص انطلاقاً من الشواطئ التي تحفها أشجار نخيل جوز الهند والعديد من الأنشطة العديدة التي تنتظر زوار صلالة.

وتبدأ الاسعار 1400 درهم للذهاب والعودة على الدرجة السياحية ومن 4175 درهم للذهاب والعودة على درجة الأعمال.

ويمكن لمسافري فلاي دبي حجز الرحلات بدء من 08 اغسطس للسفر بحلول 15 سبتمبر . يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45,1 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.كما ان هذه الأسعار مخصصة لرحلات فلاي دبي فقط ولا تطبق على حجوزات الشراكة مع شركاء فلاي دبي للسفر.

ويتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا IATA Travel ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

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