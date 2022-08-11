دناتا للسفريات تقدم عطلات شاملة بشراكة «كلوب ميد»

المصدر: دبي - البيان

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عززت «مجموعة دناتا للسفريات» شراكتها طويلة الأمد مع «كلوب ميد»، المزود الرائد عالمياً للعطلات الراقية والشاملة، مع زيادة الطلب على تجارب السفر من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُعد «دناتا لخدمات التمثيل» الموزع الحصري لـ«كلوب ميد» في المنطقة منذ عام 2013. ومع تزايد الطلب على برامج العطلات الشاملة، بما في ذلك خطط الوجبات والأنشطة والرحلات الجوية والتنقلات، تعمل دناتا على إتاحة تجارب «كلوب ميد» في المنطقة بأسعار حصرية وبرامج مصممة خصيصاً تتضمن مجموعة من المنتجعات الجديدة لعام 2022.

وتواصل «كلوب ميد»، التي تشتهر بمنتجعات «صن Sun» و«سكي Ski» في مواقع مرغوبة وفريدة في جميع أنحاء العالم، افتتاح وإضافة مرافق جديدة سنوياً. وتحظى برامجها الجبلية بشعبية في أوساط المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يبحثون عن عطلات في أحضان الطبيعة، بما في ذلك الإقامة في المنتجعات الجديدة بجبال الألب الفرنسية (لا روزيير) وكندا (كيبيك شارلفوا)، التي افتتحت في عام 2021.

وتوفر «كلوب ميد» خلال موسم العطلات الصيفي لمحبي الطبيعة وجولات الهواء الطلق ستة منتجعات في أوروبا مفتوحة حتى سبتمبر 2022. وتتضمن الأنشطة المشي لمسافات طويلة والتسلق وركوب الدراجات واليوغا، ويمكن حجز البرامج في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال «دناتا للسفريات». ومن المنتظر مع بداية موسم الشتاء 2022/ 2023، إطلاق منتجعات تزلج جديدة في «تاينز Tignes» و«فال ديزير Val d’Isère»، وهذا الأخير هو أول منتجعات «كلوب ميد» الجبلية الفاخرة.

وقال جون بيفان نائب رئيس أول «مجموعة دناتا للسفريات»: «نعمل منذ نحو عقد على تعزيز شراكتنا مع كلوب ميد، ونعزز تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشهد الطلب على السفر نمواً متواصلاً، وخصوصاً على العروض الشاملة ووجهات الطبيعة، ما يجعل برامج العطلات الجبلية والتزلج الشتوية المحسّنة خيارات ممتازة للمسافرين من المنطقة، بالإضافة إلى المنتجعات الشاطئية في كل من جزر المالديف وبالي وسيشيل وموريشيوس وبوكيت».

وتفتتح «كلوب ميد» هذا الصيف أيضاً عقاراً جديداً في ماربيا بإسبانيا. ويقع المنتجع عند سفح جبال سييرا بلانكا، ويوفر إطلالات على البحر الأبيض المتوسط وعلى مسافة قصيرة من وسط المدينة، كما يوجد بالقرب منه ملاعب غولف الريفييرا الإسبانية. ويوفر المنتجع دروساً ومرافق للتدرب على ممارسة الغولف.

من جانبه، قال رئيس «كلوب ميد» هنري جيسكار ديستان: «نأمل من خلال شراكتنا المعززة مع دناتا في توفير مزيد من برامجنا للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وتحظى عروضنا في بالي وجزر المالديف وسيشيل بشعبية كبيرة، في حين نتوقع أن يصبح منتجعنا في ماربيا موضع اهتمام عشاق الغولف في المنطقة. ويوفر منتجعنا الجبلي هذا الصيف سبلاً جديدة لتجربة جبال الألب في أوروبا، وهو مثالي للباحثين عن ملاذ حقيقي وسط بعض من أروع المناطق الطبيعية في العالم، وذلك قبيل إعادة فتح منتجعاتنا الشهيرة لموسم تزلج شتاء 2022/ 2023».

تتوفر تجارب «كلوب ميد» للحجز حصرياً من خلال «دناتا للسفريات» في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل البرامج الإقامة في مجموعة منتجعاتها، والمأكولات والمشروبات طوال اليوم، ورعاية الأطفال والترفيه والتأمين الصحي، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتنقلات والرحلات الجوية ذهاباً وإياباً.

وتستعد "دناتا للسفريات، في إطار شراكتها المعززة، لإطلاق موقع Club Med GCC الجديد قريباً، الذي سيتضمن مجموعة برامج مصممة خصيصاً للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي يمكن حجزها عبر الإنترنت.

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