451 مليوناً أرباح «العربية للطيران» في النصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت العربية للطيران، اليوم عن نتائج النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، حيث واصلت الشركة تسجيل نتائج تجارية وتشغيلية قوية مع استمرار تعافي الطلب على السفر الجوي.

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 451 مليون درهم خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022 مقارنة مع 44 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الأول من 2021. وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 2.24 مليار درهم، بارتفاع نسبته 110% مقارنة بإيرادات النصف الأول من العام الماضي.

وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 5.2 ملايين مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة، بارتفاع نسبته 131% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. وسجل معدل إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – ارتفاعاً بنحو 11% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بمعدل 79%.



الربع الثاني



وخلال الربع الثاني المنتهي 30 يونيو 2022، سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 160 مليون درهم، مقارنة مع 10 ملايين درهم سجلتها الشركة في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 125% حيث بلغت 1.11 مليار درهم مقارنة مع 496 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وقدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 2.7 مليون مسافر خلال الفترة بين مارس ويونيو 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة، بارتفاع 195% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، ووصل معدل إشغال المقاعد إلى 79% بارتفاع نسبته 13%.



القيمة المضافة



وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يعكس الأداء المالي والتشغيلي الذي سجلته «العربية للطيران» خلال النصف الأول من العام الحالي مدى قوة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة وجودة خدمات القيمة المضافة التي تقدمها لعملائها. ولقد استمر الأداء القوي الذي شهدناه مع بداية العام الحالي خلال الربع الثاني، حيث جاء مدعوماً بارتفاع طلب العملاء على السفر الجوي، بالإضافة إلى تدابير ضبط التكاليف التي اعتمدتها إدارة الشركة».

وأضاف: «لقد واصلنا استراتيجية التوسع في الربع الثاني من هذا العام عبر زيادة عدد الطائرات ضمن أسطول الشركة وإضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات من جميع مراكز عملياتنا، بالإضافة إلى استكمال التحضيرات استعداداً لإطلاق العمليات لمشاريعنا الجديدة في أرمينيا وباكستان. وتواصل «العربية للطيران» انتهاج استراتيجية التوسع التي تعتمد على تنويع أعمالها والاستثمار في الخدمات المبتكرة، بالإضافة إلى اعتماد المزيد من التدابير للحد من التكاليف التشغيلية».



تحديات جيوسياسية



وأضاف الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني: «لا تزال صناعة الطيران العالمية تواجه تحديات جيوسياسية، وتداعيات ارتفاع أسعار النفط، وعدم اليقين تجاه التعافي الاقتصادي الكامل. وبالرغم من هذه التحديات المستمرة، إلا أننا على ثقة كاملة بنموذج العمل الذي نتبعه ومدى فعَاليته بالإضافة إلى قوة صناعة الطيران ودورها المحوري في دعم التعافي الاقتصادي الإقليمي والعالمي».



6 طائرات



وخلال النصف الأول من العام 2022، أضافت «العربية للطيران» 6 طائرات جديدة إلى أسطولها، ونجحت بتوسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 16 وجهة جديدة من مراكز عملياتها في دولة الإمارات والمغرب ومصر. وكشفت مجموعة «العربية للطيران» عن العلامات التجارية لشركتي «فلاي آرنا» و«فلاي جناح»، المشروعين المشتركين التي أطلقتهما الشركة أخيراً في أرمينيا وباكستان، وحصدت «فلاي آرنا» على شهادة المشغل الجوي في يونيو من العام الجاري وتلاها إطلاق عمليات الشركة في شهر يوليو مع بدء رحلاتها المباشرة بين العاصمة الأرمينية يارفان والغردقة وشرم الشيخ في مصر.



ناقلة العام



استأنفت الشركة خلال النصف الأول خدمات إنهاء إجراءات السفر ضمن المدينة عبر دولة الإمارات وحصدت جائزة «ناقلة العام» خلال حفل توزيع جوائز «اير ترانسبورت» 2022 الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا، وفي مارس تم تصنيف العربية للطيران كأفضل شركة طيران اقتصادي من فئة 4 نجوم لعام 2022 من قبل جمعية تجربة المسافرين (إيبيكس)، والذي يعد أول برنامج في العالم لتقييم كامل عمليات شركات الطيران بناءً على آراء المسافرين.

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