«الاتحاد للطيران» تضيف رحلة يومية جديدة إلى مانيلا

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعتزم «الاتحاد للطيران» تعزيز رحلاتها بين الإمارات والفلبين عبر إضافة رحلة يومية جديدة لخدماتها في موسم الشتاء.

وستباشر الشركة تسيير رحلة ثانية يوميًا اعتبارًا من 30 أكتوبر المقبل متيحة لضيوفها ما يصل إلى 14 رحلة في الأسبوع بين أبوظبي والعاصمة الفلبينية مانيلا.

وستتم خدمة الرحلتين اليوميتين عبر طائرة بوينغ 787 دريملاينر، التي تعد واحدة من أكثر الطائرات حداثة وكفاءة من حيث استهلاك الوقود في الأجواء.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران: «باعتبارها واحدة من أسواقنا الكبرى للسفر المباشر، تفتخر الاتحاد بتوفير خيارات سفر أوسع لضيوفها وتسهيل حركة السير أكثر بين أبوظبي ومانيلا».

وأضاف: «ستتيح الرحلتان اليوميتان إمكانية وصول مريحة للشريحة الواسعة من المسافرين الفلبينيين، لزيارة أهلهم وأحبائهم ودعم السياحة في مرحلة الانتعاش التي تمر بها، مع تزايد أعداد المصطافين والسياح الراغبين باستكشاف الجزر المذهلة لجمهورية الفلبين».

ومع الزيادة في أعداد الرحلات سترتفع أعداد المقاعد السنوية المتاحة بين أبوظبي ومانيلا إلى 450 ألف مقعد، ما يمثّل ارتفاعًا بنسبة 75 بالمائة على صعيد السعة سنويًا.

وستسهم زيادة الرحلات في زيادة السعة السنوية الإجمالية للشحن لتصل إلى ما يقرب من 30 ألف طن فاتحة الباب واسعًا أمام المزيد من فرص العمل فضلاً عن دعم النمو التجاري المتبادل بين البلدين.

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