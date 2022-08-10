بيلينزونا "الإيطالية".. موطن أفضل قلاع القرون الوسطى في سويسرا (فيديو)

المصدر: البيان

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كما كان الحال في أوقات أخرى، فإن كانتون تيسينو هو كانتون يتحدث الإيطالية ويقع في جنوب سويسرا.

ترتبط هندسة كانتون تيسينو المعمارية ومأكولاته وثقافته ارتباطًا وثيقًا بتلك الموجودة في إيطاليا. وتعد بيلينزونا، عاصمة تيسينو، موطنًا لقلاع القرون الوسطى، بحسب موقع (geo france).

وتعتبر بيلينزونا ربما من أكثر المدن ذات الطابع الإيطالي في سويسرا. ويمكن التعرف على أفق عاصمة تيتشينو من خلال حصونها القوية والتي تضم ثلاثة من أفضل قلاع القرون الوسطى، التي تمت المحافظة عليها في سويسرا، والمدرجة على قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي.

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