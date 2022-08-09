طيران الإمارات تشغل رحلة يومية ثالثة إلى موريشيوس أول أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن خطط لتعزيز خدمتها إلى موريشيوس، وذلك بإضافة رحلة يومية ثالثة اعتباراً من 1 أكتوبر 2022، وسوف تلبي الرحلة الجديدة، التي ستعمل حتى 31 يناير 2023، الطلب الكبير على السفر من وإلى هذه الدولة التي تعد وجهة سياحية شهيرة.

وسوف تعمل رحلة طيران الإمارات اليومية الثالثة إلى موريشيوس بطائرة من طراز بوينج 777-300ER، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 709» مطار دبي الدولي في الساعة 10:10 ليلاً وتصل إلى موريشيوس في الساعة 4:45 صباحاً، أما رحلة العودة «ئي كيه 710»، فتقلع من موريشيوس في الساعة 6:30 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 1:05 بعد الظهر، (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وموريشيوس).

وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالشكر إلى حكومة موريشيوس لتلبيتها طلب طيران الإمارات تشغيل رحلة يومية ثالثة. وقال سموه: «نحن ملتزمون بلعب دور رئيسي في تعزيز حركة السفر إلى موريشيوس، ودعم الحكومة في تحقيق هدفها باستضافة 1.4 مليون سائح بحلول يونيو 2023، فالاتصال الجوي أمر بالغ الأهمية للسياحة الدولية، وسوف تساعدنا هذه المقاعد الإضافية على جلب مزيد من الزوار إلى موريشيوس من جميع أنحاء شبكتنا، واستيعاب الطلب المتزايد».

وبتشغيل الرحلة اليومية الثالثة، تتعزز السعة المقعدية من وإلى موريشيوس بنسبة 35%، لتلبي زيادة الطلب وتوفر دعماً إضافياً لصناعة السياحة خلال واحد من أكثر مواسم السفر نشاطاً. وتدعم الرحلة الثالثة الرحلتين اليوميتين اللتين تعملان حالياً بطائرات الإيرباص A380 كما توفر أيضاً المسافرين إلى موريشيوس مزيداً من المرونة عند التخطيط لرحلاتهم مع اختيار الوصول في الصباح الباكر إلى مطار «سير سيووساغور رامغولام» الدولي، بالإضافة إلى الرحلة «ئي كيه 701» العاملة حالياً التي تصل في الصباح، والرحلة «ئي كيد 703» التي تصل في وقت مبكر مساءً، كما يحظى المسافرون الذين يغادرون موريشيوس بخيارات واسعة للوصول إلى دبي، ومواصلة السفر منها عبر شبكة طيران الإمارات العالمية التي تغطي 130 وجهة. وتعمل الرحلات اليومية الثلاث وفق المشاركة بالرمز مع طيران موريشيوس.

وكانت طيران الإمارات قد جددت في مايو الفائت مذكرة التفاهم مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي MTPA بهدف الترويج المشترك عبر شبكة خطوطها العالمية لموريشيوس، التي تعد وجهة سياحية شهيرة، ولا تزال تشهد نمواً متواصلاً عقب الجائحة.

وتقدم طيران الإمارات لركابها أفضل تجربة في الأجواء مع أطباق طعام متميّزة، وقوائم تتغير دورياً مستوحاة من المنطقة يطورها فريق من الطهاة الحائزين جوائز، تكملها تشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة. كما يستمتع العملاء بأكثر من 5000 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي المنسق بعناية، والذي يضم الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية وغيرها عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز.

وبالإضافة إلى نقل مزيد من الركاب، ستوفر رحلة طيران الإمارات اليومية الثالثة بين دبي وموريشيوس ما يتراوح بين 30-40 طناً من حمولة عنابر الشحن للشركات، ما يفتح مزيداً من الفرص التجارية العالمية ويعزز حركة الاستيراد والتصدير.

يُذكر أن طيران الإمارات أطلقت عملياتها إلى موريشيوس في سبتمبر 2002 بثلاث رحلات أسبوعياً، وستكمل قريباً عامها العشرين في خدمة هذه الوجهة السياحية الشهيرة في المحيط الهندي.

وتواصل طيران الإمارات إعادة بناء شبكة خطوطها استجابة للطلب المتزايد على خلفية ارتفاع الثقة وتخفيف بروتوكولات السفر الدولية. فقد أعلنت مؤخراً عن خطط لإضافة رحلة يومية ثانية إلى تل أبيب، واستأنفت خدمة الركاب إلى لندن ستانستيد، كما أعادت رحلاتها إلى غالبية محطاتها العالمية التي كانت تخدمها قبل الجائحة.

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