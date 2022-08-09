ثمانون ألف سائح عالقون في جزيرة صينية بسبب كورونا

المصدر: البيان

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علق أكثر من 80 ألف سائح في جزيرة هاينان الواقعة في جنوب الصين، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى إلغاء كلّ الرحلات الجوية وتعليق بيع تذاكر القطار محلياً.

وأُعلن أول أمس الأحد عن 483 حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة سانيا الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، والواقعة في جزيرة هاينان الملقّبة بـ"هاواي الصينية".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أُلغيت كلّ الرحلات الجوية من ساينا، وهي مكان شهير يقصده راكبو الأمواج على وجه الخصوص، كما تمّ تعليق بيع تذاكر القطار، وفق "يورونيوز".

وأعلنت السلطات الصحية أنّ السياح، الذين يريدون المغادرة، يجب أن يجروا خمسة اختبارات سلبية لفيروس كورونا خلال سبعة أيام.

وأعلن ممثل عن السلطات المحلية في مؤتمر صحافي السبت أنّ الفنادق ستقدّم لزبائنها خفضاً للأسعار بنسبة 50 في المئة إلى أن يجري رفع القيود على السفر.

وأُغلقت أماكن الترفيه، مثل المنتجعات الصحية والمقاهي منذ الأسبوع الماضي، ولكنّ الخدمات الأساسية مثل محلّات السوبرماركت والصيدليات لا تزال مفتوحة في المدينة.

والصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم، الذي يواصل تطبيق استراتيجية "صفر كوفيد"، عبر فرض الإغلاق والحجر الصحّي الطويل الأمر الذي يضرّ بالسياحة المحلية.

ولا تزال حدود البلاد مقفلة بشكل شبه كامل منذ بداية العام 2020، ما يمنع دخول الزوّار الأجانب.

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