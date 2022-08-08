فنادق دبي تطرح عروضاً مميزة لمفاجآت الصيف حتى 4 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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تعود فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي»، ليبدأ معها موسم جديد مليء بالعروض والأنشطة الترفيهية والتخفيضات والجوائز القيمة، وذلك حتى 4 سبتمبر 2022. وتقدم دورة هذا العام العديد من عروض المنتجعات والفنادق في دبي بأسعار إقامة فندقية رائعة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، بما في ذلك جزيرة النخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، والعديد من المناطق المختلفة على مستوى الإمارة.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الزوار الذين يبحثون عن الرفاهية في أبرز مناطق دبي ومحبي الأجواء الشاطئية، إلى هذه العروض الصيفية المذهلة التي ستوفر أفضل تجارب الفنادق والمنتجعات في دبي، والتي تشمل عروض إقامة فندقية لليالٍ إضافية لتمنحكم فرصة الاستمتاع بزيارة معالم المدينة المميزة، بالإضافة إلى اختبار أشهى المأكولات في بعض من أفضل المطاعم على مستوى العالم.

خيارات مثالية

تعتبر العطلة الصيفية فرصة مميزة لقضاء الأوقات الممتعة مع العائلة، ولذلك توفر العديد من الفنادق عروضاً خاصة بمفاجآت صيف دبي ليستمتع بها كافة أفراد العائلة.

ويُعد فندق كراون بلازا دبي مقصداً مثالياً للعائلات، ويضم غرفاً تبدأ أسعارها من 299 درهماً لشخصين بالغين وطفلين، وتشمل الإقامة بوفيه الإفطار. كما يوفر الفندق مواصلات مجانية إلى شاطئ لا مير.

وتضمّ شقق «ماريوت» الفندقية في خور دبي غرفاً رائعة للعائلات والأزواج والأصدقاء والمسافرين من رجال الأعمال، وتُعدّ خياراً مثالياً للإقامة الطويلة، إذ يمكن حجز إقامة لسبع ليالٍ وبسعر خمس فقط. ويشمل الفندق مقهى «سكاي أند ووكر»، الذي يفتح على مدار الساعة، وتنتشر على مقربة منه مطاعم واستراحات عديدة ومتنوعة.

ويقدم فندق كوريو كوليكشن باي هيلتون تخفيضات على الإقامة الفندقية تصل إلى 25 بالمئة عند الحجز مباشرة على Hilton.com.. ويقع الفندق على شارع الشيخ زايد، مما يوفر سهولة الوصول إلى أهم الوجهات في المدينة.

ويقدم فندق إدج كريك سايد دبي لضيوفه إقامة عائلية مميزة، حيث يمكن استرداد ما قيمته 20 بالمئة عند حجز غرفتين والوجبات والمشروبات عند الإقامة في هذا الفندق الواقع على مسافة قريبة من الخور، وعلى بعد كيلومترات قليلة من أسواق الذهب والتوابل.

عطلة متميزة

توفر العديد من الفنادق في مدينة دبي عروضاً صيفية فريدة للأزواج الباحثين عن قضاء عطلة مميزة في المدينة.

تمتع بالإقامة في فنادق ومنتجعات «جنّة»، واستمتع بتخفيضات 20 بالمئة عند حجز المأكولات والمشروبات في الفندق. يبعد الفندق عن مرسى دبي خمس دقائق فقط، مما يمكن من إيجاد تشكيلة متنوعة من المطاعم الرائعة والشاطئ.

أما شقق أداجيو الفندقية دبي ديرة دبي التي تبعدُ مسافة قصيرة عن الأسواق والمطاعم الشعبية في ديرة، فتضم غرفاً شاملة كل التجهيزات اللازمة للراحة. كما يمكن الاستفادة من عرض الإقامة لسبع ليالٍ بسعر خمس فقط.

ويقدم فندق برجمان أرجان من روتانا دبي إقامة لمدة ليلتين مجانيتين عند الحجز لثلاث أو خمس ليال.

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