انتعاش الطلب على السفر الجوي في يونيو

المصدر: جنيف - جنيف

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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات المسافرين لشهر يونيو 2022، التي أظهرت حفاظ قطاع السفر الجوي على معدلات انتعاش قوية حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) 76.2% في يونيو 2022 مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم الانتعاش القوي في حركة السفر الدولية والتي بلغت 70.8% من مستويات ما قبل الجائحة.

وانتعشت حركة السفر المحلية في يونيو 2022 بنسبة 5.2% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي مدفوعة بالتحسن الكبير الذي شهدته معظم الأسواق، إلى جانب تخفيف القيود المرتبطة بمتحور أوميكرون في السوق المحلية الصينية وسجلت إجمالي حركة السفر المحلية في يونيو 2022 ارتفاعاً 81.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.

وارتفعت حركة السفر العالمية 229.5% قياساً بمستويات يونيو 2021، حيث يساهم تخفيف القيود المفروضة على السفر في غالبية دول آسيا والمحيط الهادئ في تسريع وتيرة التعافي. وسجلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية نمواً بنسبة 65.0% من المستويات المسجلة في شهر يونيو 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يواصل قطاع السفر الجوي تسجيل معدلات نمو قوية. إذ يحرص الناس على الاستفادة من حرية السفر قدر الإمكان بعد عامين من حالة الإغلاق والتشدد في إجراءات عبور الحدود».

وسجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 492.0% في حركة المسافرين خلال يونيو مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت السعة 138.9% وعامل الحمولة بواقع 45.8 نقطة مئوية ليبلغ 76.7% وأصبحت المنطقة الآن أكثر انفتاحاً على الزوار والسياح الأجانب، ما يساهم في تسريع وتيرة الانتعاش.

وحقّقت شركات الطيران الأوروبية في يونيو ارتفاعاً في حركة المسافرين بمقدار 234.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت السعة بنسبة 134.5% وازداد عامل الحمولة بواقع 25.8 نقطة مئوية إلى 86.3% كما ارتفعت معدلات حركة السفر الدولية في أوروبا بما يزيد عن مستوياتها ما قبل كوفيد-19 بناءً على الأرقام المعدّلة موسمياً.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط في يونيو ارتفاعاً 246.5% في حركة المسافرين مقارنةً بالفترة ذاتها من 2021 وارتفعت السعة 102.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وازداد عامل الحمولة بواقع 32.4 نقطة مئوية إلى 78.0%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية خلال شهر يونيو تحسناً في حركة المسافرين 168.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2021. بينما ارتفعت السعة 95.0% وازداد عامل الحمولة بواقع 24.1 نقطة مئوية إلى 87.7%، وهو الأعلى بين المناطق.

وسجلت حركة المسافرين لدى شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً في يونيو بواقع 136.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021. بينما ارتفعت السعة بنسبة 107.4% وازداد عامل الحمولة بواقع 10.3 نقطة مئوية إلى 83.3%. وبعد تفوقها على بقية المناطق في عامل الحمولة على مدى 20 شهراً متتالياً، تراجعت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية إلى المرتبة الثالثة خلال يونيو.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً 103.6% في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال يونيو مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت السعة خلال يونيو 2022 61.9% وازداد عامل الحمولة بواقع 15.2 نقطة مئوية إلى 74.2%، وهي النسبة الأدنى بين جميع المناطق. بينما اقتربت حركة الطيران الدولي بين أفريقيا والمناطق المجاورة من مستوياتها للفترة التي سبقت الجائحة كوفيد-19.

وأضاف والش: نشهد في النصف الشمالي من العالم العودة إلى مستويات الذروة خلال موسم الصيف، ما يؤكد التوقعات التي أشارت إلى دور تخفيف قيود السفر في تحقيق زيادة قوية بمعدلات الطلب على السفر الجوي. وفي الوقت ذاته، تمثل مواكبة هذا الطلب تحدياً كبيراً اليوم، وربما في المستقبل أيضاً. الأمر الذي يعزز اعتماد المرونة في تطبيق قواعد الفتحات الجوية والتأني في تطبيق قاعدة 80-20 التي أعلنت المفوضية الأوروبية عن عزمها العودة إلى اعتمادها.

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