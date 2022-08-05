186 % قفزة أرباح دبي لصناعات الطيران

المصدر: دبي - وام

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قفزت أرباح «دبي لصناعات الطيران المحدودة» 186% خلال النصف الأول إلى 140 مليون دولار (950.7) مليون درهم مع زيادة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 36% إلى 5.678 ملايين دولار (20.8 مليون درهم). وأوضحت الشركة أن السيولة المتاحة بلغت 7.2 مليارات (26.4 مليار درهم) دولار منوهةً إلى أن الالتزامات الرأسمالية الجديدة لمشتريات الطائرات بلغت 750 مليون دولار (2.7 مليار درهم) فيما تم توقيع تفويض جديد لإدارة الطائرات للاستحواذ على إدارة ما يصل إلى 75.1 مليار دولار (275.6 مليار درهم) من أصول الطائرات.

وأشاد فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران بنتائج الشركة المالية والتي أكد أنها تمثل قوة دبي منوهاً إلى أن الطلب على السفر الجوي لا يزال قوياً وجميع المؤشرات الكبرى تشير إلى موسم صيفي قوي لعملائنا من شركات الطيران.

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