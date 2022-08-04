دناتا توسع الشراكة مع «جول إيرلاينز» البرازيلية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وسّعت دناتا، أحد أكبر مزودي خدمات السفر والطيران في العالم، شراكتها طويلة الأمد مع «جول إيرلاينز GOL Airlines»، الناقلة البرازيلية الاقتصادية الرائدة.

ويتضمن تمديد العقد مع «جول إيرلاينز» استمرار دناتا في توفير مجموعة من خدمات الركاب وساحة الطائرات والأمتعة، ما يضمن توفير تجربة مطار سلسة لأكثر من 19 مليون راكب ومغادرة آمنة وفي الوقت المناسب لنحو 133 ألف رحلة سنوياً عبر 20 مطاراً في البرازيل، كما يعزز العقد الجديد مكانة دناتا كموفر رئيسي لخدمات المناولة الأرضية في كبرى دول أمريكا الجنوبية.

وقال ديفيد باركر، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار: «نحن فخورون بتوسيع شراكتنا الناجحة مع جول إيرلاينز عبر عملياتها البرازيلية الواسعة. وسوف نواصل توفير أعلى مستوى من الجودة والسلامة للناقلة وعملائها في كل يوم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «جول إيرلاينز» أندريه كروز: «دناتا شريك مهم لنا منذ عام 2016، حيث تقدم لعملياتنا خدمات متميزة في أكثر من 20 مدينة في البرازيل. ومن شأن تمديد العقد مع دناتا أن يعزز شراكتنا بشكل أكبر ويقدم لعملائنا أفضل تجربة في المطارات».

يذكر أن دناتا زادت أخيراً استثماراتها في البرازيل لتصبح المالك الوحيد لأسهم شركتها الفرعية المحلية. وقد وسّعت «دناتا البرازيل» خلال السنوات القليلة الماضية، انتشارها بشكل كبير في البلاد، حيث تخدم حالياً أكثر من 15 ناقلة جوية في 29 مطاراً بفريق مكوّن من 5000 متخصص في مجال الطيران المحلي.

وأضاف ديفيد باركر قائلاً: «يؤكد استثمارنا المتنامي في البرازيل قوة التزامنا تجاه سوق أمريكا الجنوبية وفريقنا المحترف وعملائنا العالميين. أمامنا فرص نمو ممتازة وطلب قوي على خدماتنا الموثوقة والآمنة عبر القارة، وسوف نغتنم الفرص لزيادة تعزيز عروضنا وتقديم خدمات ذات جودة عالمية باستمرار في البرازيل. كما سنواصل على الصعيد العالمي بذل مزيد من الجهود لنكون أفضل مزودي خدمات الطيران والسفر في كل سوق نعمل فيه».

تقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر وتموين الطائرات والبيع بالتجزئة في 37 دولة عبر القارات الست. وتعاملت فرق دناتا خلال السنة المالية 2021/ 2022 مع أكثر من 527 ألف طائرة، وناولت 3 ملايين طن من البضائع، وحمّلت 39.9 مليون وجبة، وسجلت قيمة صفقات إجمالية أساسية لخدمات السفر TTV بقيمة 2.3 مليار درهم (632 مليون دولار أمريكي).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز