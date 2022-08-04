المؤتمر الدولي لإدارة الطيران ينطلق في دبي نوفمبر المقبل

المصدر: دبي- البيان

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دعت جامعة الإمارات للطيران العاملين والباحثين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الطيران، لحضور الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لإدارة الطيران IAMC. ويعد المؤتمر، الذي تستضيفه الجامعة بمقرها في دبي يومي 21 و22 نوفمبر المقبل، منصة عالمية تجمع قادة ومحترفي الطيران، من الصناعة والأوساط الأكاديمية، لمناقشة القضايا الاستراتيجية الرئيسية التي تواجه الصناعة وتقديم نتائج أحدث البحوث.

ووجه منظمو المؤتمر، الذي يعقد هذا العام تحت شعار «مستقبل الطيران: جائحة وتحديات كوفيد-19»، دعوة إلى المتخصصين في مجال الطيران والقادة الأكاديميين والباحثين والطلاب للتسجيل وتقديم أوراقهم البحثية والمساهمات القيادية الفكرية قبل 31 أغسطس الجاري.

وتشمل المواضيع التي سيبحثها المؤتمرون سياسة وتنظيم النقل الجوي، وتشغيل وإدارة شركات الطيران، وسلامة وأمن الطيران، وتمويل واقتصاد الطيران، وتخطيط المطارات وإدارتها، وإدارة واستراتيجية الطيران، والتقدم التكنولوجي وتأثيره، والمرأة في مجال الطيران، وقانون الطيران، واستدامة الطيران.

وشهدت دورات المؤتمر الثلاث السابقة تقديم أكثر من 60 ورقة بحثية مهمة، تناولت مواضيع متنوعة ومحفزة تراوحت بين تحرير النقل الجوي، وتأثير قطار الاتحاد، وتأثير رضا الركاب على العلامة التجارية والمزيج التسويقي على قرارات الشراء، بالإضافة إلى مواضيع تقنية جادة ودراسات حالة وتبسيط النماذج الرياضية المعقدة. وسوف توفر الدورة الرابعة فرصاً أمام الحضور للاطلاع على أحدث الأبحاث الرائدة واتجاهات وتصورات الصناعة المستقبلية.

وقال الدكتور أحمد العلي، مدير جامعة الإمارات للطيران: «شكّلت الجائحة حدثاً مفصلياً أحدث تغييراً جذرياً في صناعة الطيران. ويشكّل المؤتمر المكان المناسب للاستماع إلى الخبراء حول كيفية استجابة الصناعة واللاعبين الرئيسيين، والأثر الذي أحدثته الجائحة على المشاريع والمبادرات والتكنولوجيا والاستدامة ومجموعة كاملة من الاهتمامات والفرص. كما يُعدّ منصة عالمية تجمع كل ما هو جيد وعظيم، حيث يوفر فرصة للتواصل والتعاون والمشاركة في إنشاء وقيادة جداول الأعمال الرئيسية داخل النظام البيئي للطيران».

اعتماد عالمي

ومن أبرز المتحدثين أمام مؤتمر هذا العام، الذي تنظمه وتستضيفه جامعة الإمارات للطيران في مقرها بالمشاركة مع شرطة دبي وهيئة دبي للطيران المدني، كل من عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وعدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، ومحمود أمين الرئيس التنفيذي للإمارات لتموين الطائرات.

يذكر أن جامعة الإمارات للطيران حصلت مؤخراً على اعتماد عالمي من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي QAA، وهي هيئة جودة مستقلة في المملكة المتحدة ورائدة في ضمان جودة التعليم العالي. ونالت الجامعة هذا الاعتماد بعد أن أكملت بنجاح مراجعة الجودة الدولية IQR الخاصة بالهيئة.

وتأسست جامعة الإمارات للطيران في عام 1991، ورسخت مكانتها باعتبارها المؤسسة التعليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لتدريس تخصصات هندسة الطيران، إدارة الطيران، إدارة الأعمال، ودراسات سلامة وأمن الطيران. وتعتبر الجامعة الجناح الأكاديمي لمجموعة الإمارات، المتخصصة في السفر والسياحة والتي تحظى بشهرة عالمية لالتزامها بأعلى معايير الجودة في مختلف جوانب أنشطتها وأعمالها. والجامعة مرخصة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر مجموعة واسعة من الفرص التعليمية المصممة لتزويد الطلبة بأفضل التخصصات المتعلقة بالطيران. معلومات عن جامعة الإمارات للطيران على www.eau.ac.ae

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