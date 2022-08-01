سكاي واردز طيران الإمارات يقدم عروضاً حصرية فريدة خلال الصيف

المصدر: البيان

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أعلن "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع طيران الإمارات وفلاي دبي، والحائز على جوائز دولية، عن عروض حصرية لمكافآت الأميال، ما يتيح لأعضائه مزيداً من الفرص لاكتشاف العالم هذا الصيف، حيث يمكنهم خلال أغسطس الجاري الحصول على أميال إضافية عن الرحلات الجوية والإقامات الفندقية واستئجار السيارات ونمط الحياة وغيرها.

15 ألف ميل مقابل الإقامة الفندقية

فنادق " سكاي واردز طيران الإمارات": يمكن اكتساب حتى 15 ألف ميل عند الإقامة لليلة واحدة في أكثر من 400 ألف فندق في أكثر من 900 وجهة عالمية.

أتلانتس النخلة، دبي: 10 آلاف ميل إضافي عند الإقامة في فندق أتلانتس النخلة لمدة 3 ليال.

مجموعة فنادق انتركونتينينتال: حتى 1000 ميل إضافي عند الإقامة في أي من الفنادق التابعة لمجموعة انتركونتيننتال على مستوى العالم.

فنادق ومنتجعات جميرا: أميال مُضاعفة عند الإقامة في أي من الفنادق التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات جميرا على مستوى العالم.

6000 ميل إضافي عند استئجار سيارة من "أفيس" لتأجير السيارات في أي مكان حول العالم.

هيرتز لتأجير السيارات: حتى ثلاثة أضعاف الأميال المستحقة عند استئجار سيارة من "هيرتز" لتأجير السيارات في أي مكان حول العالم.

سيكست: حتى 3000 ميل إضافي عند استئجار سيارة من "سيسكت" في أي مكان حول العالم.

آلاف الأميال عند التسوق

ذا بيسيستر كولكشن: يمكن اكتساب آلاف الأميال هذا الصيف عند التسوق في وجهات التسوق الشعبية ضمن "ذا بيسيستر كوليكشن»" ويحظى الأعضاء بضعفي الأميال المستحقة عن كل مبلغ ينفقونه، وحتى ثلاثة أضعاف الأميال المستحقة عند بلوغ حد أدنى معين من الإنفاق.

أوتو: فُرصة لكسب أميال إضافية هائلة تصل إلى 100 ألف ميل سكاي واردز، بالإضافة إلى كسب أميال تصل إلى 1750 ميل إضافي مع "تطبيق أوتو للتسوق المُعفى من الضرائب".

يمكن أيضاً الاستمرار في كسب أميال سكاي واردز على الضرائب المُستردّة في 50 دولة عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط مع "تطبيق أوتو للتسوق المُعفى من الضرائب".

100 ألف ميل إضافي باستخدام بطاقات ائتمان "الإمارات دبي الوطني سكاي واردز"

يستطيع الأعضاء الحصول على ما يصل إلى 100 ألف ميل تقربهم من وجهاتهم المُقبلة التي يتطلعون لزيارتها، وذلك بالتسجيل للحصول على بطاقة ائتمان "الإمارات دبي الوطني سكاي واردز" وكسب ما يصل إلى 100 ألف ميل سكاي واردز إضافي. كما يستطيع الأعضاء أيضاً كسب مزيد من الأميال عند الإنفاق باستخدام بطاقاتهم لدى مجموعة متنوعة من الفنادق وشركات تأجير السيارات وشركاء نمط الحياة، مثل مول دبي The Dubai Mall, skywardsmilesmall.com, Skywards Everyday, وغيرها.

تفاصيل عن عروض الصيف الخاصة من سكاي واردز طيران الإمارات هنا. وتخضع العروض لبعض الشروط والأحكام

يتجاوز عدد المُسجّلين في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" 29 مليون عضو على مستوى العالم. ويتيح البرنامج أربعة فئات من العضوية: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، حيث تتيح كل فئة لحامليها كسب مميزات حصرية. وبوسع أعضاء البرنامج كسب أميال سكاي واردز من مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك شركات الطيران والفنادق وشركات تأجير سيارات، بالإضافة إلى علامات تجارية مالية وترفيهية وعلامات تتعلق بنمط الحياة. ويُمكن استبدال أميال سكاي واردز بمجموعة واسعة النطاق من المكافآت، تشمل تذاكر السفر على رحلات تابعة لناقلات جوية شريكة، وترقية الرحلات الجوية، والإقامات بالفنادق ودخول أجنحة الضيافة في الفعاليات الرياضية والثقافية، الجولات السياحية والتجارب التي لا يُمكن شراؤها بالمال.

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