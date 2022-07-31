مطار دبي.. الصدارة هوية

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر موقع «كابا - مركز الطيران» الشبكي الأسترالي أن مطار دبي الدولي عزز صدارته بكونه الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم بالمسافرين الدوليين، سواءً عند القياس باستخدام السعة المقعدية أو باستخدام عدد المسافرين الدوليين، وذلك بعد أن نجح مطار دبي الدولي في انتزاع الصدارة مجدداً على مستوى كافة مطارات العالم، استناداً إلى المقياسين.

ونشر الموقع الذي يعد واحداً من أكثر مصادر المعلومات موثوقية وتمتعاً بالمصداقية عن سوق الطيران العالمية، تقريراً خاصاً عن مطار دبي الدولي، بعد أن جدد صدارته لقائمة مطارات العالم الأكثر ازدحاماً بالمسافرين الدوليين.

وأوضح التقرير أن مطار دبي الدولي حافظ في نهاية العام الماضي على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، إذ استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، كما تصدر قائمة المطارات الأكبر من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وذلك بحسب البيانات والأرقام الصادرة عن المجلس الدولي للمطارات.

وأشاد التقرير بقدرة مطار دبي الدولي على الاحتفاظ بالصدارة العالمية، برغم التحديات العالمية الجسيمة التي تواجهها صناعة الطيران العالمية، بسبب التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد19»، ولا تزال قائمة، برغم تعافي قطاعي السياحة والطيران بصورة كبيرة من تلك التداعيات. ونوه تقرير «كابا» باستمرارية تواجد هذه التحديات حتى الآن، الأمر الذي يفرض على مطار دبي الدولي تكثيف الجهود للتجاوب مع تلك التحديات حتى يُعزز صدارته لمطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين. وضرب تقرير «كابا» مثالاً لواحد من أبرز هذه التحديات تراجع الدور الذي تلعبه الطائرات العملاقة من طراز «إيرباص أيه 380» في مشهد الطيران العالمي، بعد أن ظلت مهيمنة عليه لسنوات، الأمر الذي جعل المراقبين والخبراء في صناعة الطيران العالمية يصفون فترة هيمنة الطائرات من هذا الطراز على صناعة الطيران بأنها فترة تاريخية. والآن تبدلت أذواق وتفضيلات المسافرين الدوليين، فباتوا أكثر ميلاً إلى السفر على متن طائرات أصغر حجماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز