27.8 مليون مسافر عبر مطار دبي في 6 أشهر

المصدر: دبي - بشار باغ

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ارتفع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري 27.8 مليون مسافر مقارنة بنحو 10.6 ملايين مسافر خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 161.7 % وذلك وفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وبحسب البيانات سجل مطار دبي الدولي أكثر من 5 ملايين مسافر خلال يونيو الماضي، في ثاني أعلى عدد تم تسجيله منذ جائحة «كوفيد19»، مقارنة بنحو 1.55 مليون في الشهر ذاته من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 222%. وبلغ عدد المسافرين خلال مايو 4.97 ملايين مسافر، مقابل نحو 4.75 ملايين مسافر في أبريل، و5.28 ملايين مسافر في مارس، وشهد شهر فبراير أربعة ملايين مسافر، وما يزيد على 3.7 ملايين في يناير.

وكان مطار دبي الدولي قد حافظ على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، إذ استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، كما تصدر قائمة المطارات الأكبر من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية.

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