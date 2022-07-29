دبي تحتضن منتدى الوجهات السياحية

المصدر: دبي- البيان

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تحتضن دبي فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناطق الجذب والوجهات السياحية 2022 يومي 28 و29 سبتمبر المقبل لاستكشاف المشاريع الثقافية والترفيهية المرتقبة وسبل دفع عجلة النمو في القطاع السياحي إقليمياً، لدعم بلدان المنطقة في إعادة صياغة استراتيجياتها وتنفيذ خطط جديدة من أجل إعادة فتح الوجهات والمناطق السياحية بطريقة آمنة ومستدامة.

وستضيف المنتدى التفاعلي أكثر من 300 مشارك من الأطراف المعنية الدولية والإقليمية المنخرطة في القطاعات السياحية الرئيسية؛ بما في ذلك الجهات الحكومية والوكالات السياحية ومكاتب الاستشارات السياحية، وسلاسل الفنادق، ومُلّاك ومُشغلو المتنزهات والمتاحف، وسلطات المواقع التراثية والثقافية.

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