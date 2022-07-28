296 مليون دولار أرباح «الاتحاد للطيران» في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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سجلت «الاتحاد للطيران» ربحاً قياسياً في الأعمال التشغيلية الأساسية بلغ 296 مليون دولار خلال النصف الأول 2022، كما نقلت 4.02 ملايين مسافر خلال الشهور الستة الأخيرة. وتضاعفت إيرادات الشركة 3 مرات في الأشهر الستة الأولى من 2022، حيث بلغت 1.25 مليار دولار مقابل 320 مليوناً في النصف الأول 2021 نتيجة تخفيف قيود السفر بعد جائحة «كوفيد 19». كما حققت رحلات الشحن نتائج استثنائية، مع عائدات وصلت إلى 802 مليون دولار في النصف الأول 2022.

وأكد آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، خلال مؤتمر صحفي عن بعد، تسجيل «الاتحاد للطيران» ربحاً قياسياً في الأعمال التشغيلية الأساسية بلغ 296 مليون دولار، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما نقلت «الاتحاد للطيران» 4.02 ملايين مسافر في النصف الأول، بزيادة أكثر من 3 ملايين مسافر عن العام الماضي.

وأكد أن إجمالي عدد الموظفين بلغ 8100 موظف، كما أن هناك خططاً لتوظيف 1000 موظف قبل نهاية 2023. وأضاف أن طبيعة مجال الطيران تحتاج تخصصات فنية معينة مثل الصيانة والتشغيل وغيرها، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في مركز حلول خدمات الأعمال العالمية في مدينة العين وهو تابع لـ «الاتحاد للطيران» يصل إلى 97 % مواطنين 97% منهم نساء.

وأشار إلى تزايد معدل أعداد المسافرين بانتظام خلال الأشهر الستة الماضية، مع ارتفاع بنسبة 21.9% مع تعافي الطلب على السفر. وشهدت الشركة ارتفاعاً قوياً في عدد المسافرين في فبراير عقب الحد من قيود السفر في أبوظبي.

وأضاف، أن الشركة تمتلك 71 طائرة منها 5 للشحن، بالإضافة إلى 39 طائرة «بوينج 787» و5 طائرات «A350»، وأن متوسط عمر الأسطول 5.8 سنوات، كما يوجد مطالبات من «الاتحاد للطيران» للشركات العالمية لزيادة عدد الأسطول العام المقبل.

وحقق برنامج الولاء «ضيف الاتحاد» نتائج قياسية من حيث عدد المنتسبين الجدد في يونيو 2022 ليبلغ عدد أعضاء البرنامج 7.95 ملايين ضيف على مستوى العالم. وارتفعت نسبة الرحلات التي تم حجزها بأميال ضيف الاتحاد بحوالي 15% في النصف الأول 2022 مقارنة بالأرقام المسجلة في 2019، وانعكست مستويات تفاعل أعضاء البرنامج في حجم استخدامات بطاقات الائتمان الخاصة بالبرنامج في مصارف الإمارات، بدعم من شراكة جديدة مع بنك الإمارات دبي الوطني.

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