تنبيه مهم من السفارة السعودية في كوريا الجنوبية

المصدر: البيان

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أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بدولة كوريا الجنوبية تنبيهاً للمواطنين الراغبين في السفر إليها.

وأشارت السفارة عبر حسابها على موقع تويتر، إلى أن جمهورية كوريا الجنوبية قامت بتحديث إجراءات الدخول إليها، وأن على الراغبين في السفر الدخول إلى موقع K-ETA عبر الرابط http://www.k-eta.go.kr أو تحميل تطبيق K-ETA للهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ72 ساعة، ثم الدخول إلى موقع Q-CODE من خلال الرابط http://cov19ent.Kdca.go.kr وتعبئة البيانات المطلوبة.

وأضافت السفارة بأنه يتعين على المواطنين قبل السفر إحضار نتيجة اختبار PCR صادرة في غضون 48 ساعة قبل تاريخ المغادرة، أو نتيجة اختبار المستضد السريع (RAT): تصدر في غضون 24 ساعة قبل تاريخ المغادرة، وأن تكون باللغة الإنجليزية وأن تكون برفقة المسافر أثناء السفر، كما يجب عند الوصول إلى جمهورية كوريا إجراء فحص فايروس كورونا (PCR) خلال يوم من تاريخ الوصول.

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