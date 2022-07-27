رأس الخيمة تدعو ضيوفها لاكتشاف فعاليات مهرجان العافية «راكتوبيا»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن انطلاق مهرجان «راكتوبيا» في إمارة رأس الخيمة، التجربة الغامرة التي تمتد على مدار يومين، وتجمع أفراد المجتمع معاً، في إطار أجواءٍ مميزة حافلة بالموسيقى والعافية والفنون.

ويعتبر «راكتوبيا»، أول مهرجان للعافية في إمارة رأس الخيمة، ويقدم فرصة مثلى لاستعادة الحيوية والاسترخاء. وينعقد على شاطئ خلاب في مخيم «لونج بيتش كامب جراوند»، على مدار يومي 22 و23 أكتوبر. وسيقدم المهرجان للباحثين عن تعزيز رعايتهم الذاتية وعشاق الشواطئ والاحتفالات، عطلة نهاية أسبوع مميزة، ومفعمة بالنشاطات التفاعلية الفريدة والموسيقى الرائعة.

وتم تصميم مهرجان «راكتوبيا»، لإلهام المشاركين، وإطلاق العنان لإبداعهم وتحفيزهم، ويقدم فرصة مثالية للتواصل مع الطبيعة، واستعادة حيوية العقل والجسم. وتضم قائمة المشاركين في المهرجان: للتوعية باللياقة الدنية، سيشارك علاء جهام، سفير مهرجان «راكتوبيا»، والذي يتمتع بخبرة واسعة في اليوغا، وهو مدرب خبير ومعتمد في اللياقة البدنية، حيث سيخوض الحضور تجربة اليوغا والرقص، ويكتسبون مزيداً من الوعي حول أجسامهم، إلى جانب تجربة فن الدفاع عن النفس الروسي «سيستيما»، والتي تركز على العافية الجسدية والعقلية والروحية. ويهدف جهام إلى تمكين المشاركين، ومساعدتهم في فهم أسرار أجسامهم، وعمليات التمثيل الغذائي، ورفاهيتهم العامة.

وستنعقد جلسات التأمل مع سارة وايت، وهي خبيرة في اليوغا، وتشتهر بتمكين الطلاب والمدربين، على حد سواء، من اكتساب فهم أفضل حول أجسامهم، وستشارك أيضاً تمارا خوري، وهي مدربة شخصية معتمدة وخبيرة في الصحة العامة، مع تخصص في تمارين اللياقة البدنية والتدريب المتواتر عالي الكثافة HIIT، والبيلاتس، كما ستنعقد جلسات الرقص المبهجة مع شارل شاكا، المبدع الشهير في الفنون الموسيقية والراقصة، الذي سيثري تجربة المشاركين، إلى جانب مدربي الرقص.

ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بمجموعة غامرة من ألحان منسقي الموسيقى المحليين، في حين سيشارك الفنانون في أداءٍ فني مباشر، لتعريف الجمهور بالمزايا الفريدة والطبيعة الخلابة لإمارة رأس الخيمة، وينظم المهرجان أيضاً، ورش عمل تفاعلية للسيراميك والماندالا. وتزامناً مع غروب شمس اليوم في مياه الخليج العربي، سيقوم نخبة من منسقي الموسيقى المشهورين عالمياً، باصطحاب الضيوف في رحلة موسيقية تستمر طوال الليل.

ويمكن للمشاركين الرقص على الرمال، واستكشاف الروابط من خلال الناس والموسيقى والفن والطبيعة، خلال هذه التجربة الاستثنائية من الاستكشاف والتعبير الذاتي. ومن المشاركين: «يو إن»، وهو أحد أبرز الفنانين الموسيقيين، ويشتهر بإعداده موسيقى راقصة متنوعة، وألحان تضفي حيوية عالية على الأجواء، و«لوم» أحد أكثر منسقي الموسيقى الإلكترونية حيوية، الذي أنتج مع فنانين مثل بدوين وبلوندش وبلاك كوفي، و«تو ثيرد» أحد أسرع الثنائيات الموسيقية شهرة في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: في ضوء جهودنا المتواصلة لتعزيز رفاه أفراد المجتمع وعافيتهم البدنية والعقلية، بما ينسجم مع استراتيجيتنا السياحية، يأتي مهرجان «راكتوبيا»، ليثري صحة وعافية المجتمع، ويخلق روابط وثيقة بين أفراده. ومن خلال هذه التجربة المكللة بالإبداع، نسعى لتوفير مساحة شاملة للصحة، واستكشاف الذات في إمارة رأس الخيمة.

ويعتبر مخيم «لونج بيتش كامب جراوند»، وجهة طبيعية مميزة، وموقعاً مثالياً لاستضافة مهرجان «راكتوبيا». ويمتد على شاطئ بطول 300 مترـ ويجمع بين وسائل التخييم التقليدية، والمرافق الفاخرة، والنشاطات التفاعلية المميزة، ويقدم تجربة تخييم غامرة. ويعتبر المخيم مناسباً للعائلات والأصدقاء، ويمكن للضيوف الإقامة في خيارات متنوعة من الخيم، والاستمتاع بباقات شاملة، تتضمن الشاطئ والمسبح ومركز السبا في الهواء الطلق، والرياضات المائية، والمسرح العائم، وغير ذلك الكثير.

ويتوفر عدد محدود من التذاكر، ويمكن شراؤها من موقع «Platinum List»، مع تذاكر مبكرة من 7 2 يوليو، كما تتوفر التذاكر المبكرة، مع إقامة لليلة واحدة في مخيم «لونج بيتش كامب جراوند»، لشخصين، مع تذكرتين للمهرجان، بسعر يبدأ من 1345 درهماً للأزواج. ويبلغ سعر التذكر المبكرة للشخص الواحد 350 درهماً لليوم الأول، و180 درهماً لليوم الثاني.

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