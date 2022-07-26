ويز إير أبوظبي تُطلق مسابقة للفوز بتذاكر مجانية على متن رحلة لوجهة مجهولة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن إطلاق مسابقة #GetLostwithWizz الفريدة من نوعها في دولة الإمارات، والتي تدعو المسافرين لخوض تجارب مليئة بالجرأة والمغامرة واختبار لحظات لا تنسى ضمن إحدى وجهات شبكة ويز إير أبوظبي المتنوعة والمتنامية.

وستحمل طائرة ويز إير عشاق المغامرات نحو وجهة مجهولة، حيث سيقضون عطلة نهاية أسبوع مستمتعين بما تحمله التجربة الجديدة من جوانب غامضة. وتُغادر الرحلة أبوظبي يوم الجمعة 26 أغسطس المقبل على أن تعود إلى العاصمة الإماراتية يوم الأحد 28 أغسطس.

وتنطلق منافسات المسابقة اليوم وتستمر حتى منتصف ليل يوم 7 أغسطس 2022، ويمكن للراغبين بحجز مكانهم على متن هذه الرحلة الشيقة مشاركة أجمل اللحظات التي اختبروها أثناء السفر عبر منشور على إنستغرام، مع الإشارة إلى حساب @WizzAir واستخدام هاشتاج #GetLostwithWizz. وستكون فرص الربح الأكبر من نصيب المنشورات التي تحصد أعلى مستويات التفاعل وتتميز بأكبر قدرٍ من الصور الإبداعية الغنية بالمغامرة والتشويق أو الفكاهة. ويقدم العرض لـ100 فائز محظوظ فرصة خوض رحلة مليئة بالغموض والتشويق بصحبة رفيق سفر واحد، مع الحصول على تذاكر طيران وتأمين سفر وإقامة لمدة ليلتين مجاناً.

وانطلقت المسابقة اليوم وتستمر حتى يوم 7 أغسطس الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي لدول الخليج. وتشترط المسابقة المشاركة بحسابات مفتوحة ومتابعة حساب شركة @WizzAir على إنستغرام. ويُمكن الاطلاع على كامل التفاصيل والشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة على حساب ويز إير على إنستغرام من خلال الرابط: [https://www.instagram.com/p/CgbhUbpKIPU/?utm_source=ig_web_copy_link].

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «يسعدنا إطلاق مسابقة #مع_ويز_إير_نحو_المجهول، والتي تنطوي على رحلة مشوقة نحو وجهة غير معروفة، إذ تزخر شبكة ويز إير أبوظبي بالعديد من الوجهات المُذهلة والمتنوعة والغنية من الناحية الثقافية، والتي تتنوع من المدن الكبيرة الحيوية حتى الوجهات الطبيعية الخلابة».

وأضاف بيرلويس: «تلتزم ويز إير بتقديم أفضل تجارب السفر المتفردة والمشوقة، وتمنح المسابقة الجديدة عشاق المغامرات فرصة اختبار المجهول من خلال تنظيم عطلة نهاية أسبوع مليئة بالتجارب التي لا تنسى. ونتطلع للترحيب بجميع الفائزين على متن رحلتنا قريباً».

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