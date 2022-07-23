صيف دبي.. أنشطة بحرية تمتع الزوار

المصدر: دبي - البيان

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تثبت دبي مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال السياحة البحرية، بما تملكه من بنية تحتية رفيعة المستوى، ومرافق فاخرة، وسواحل توفر تجارب شاطئية مميزة. كل هذا يتيح للسكان والزوار فرصة الاستمتاع بباقة متنوعة من النشاطات البحرية والرياضات المائية التي توفر أقصى درجات الانتعاش والراحة خلال فصل الصيف. وتستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة أبرز العروض الترفيهية البحرية والمائية التي تقدمها دبي خلال فصل الصيف تعزيزاً لمكانتها كوجهة بحرية رائدة عالمياً.

وتعد تجربة الإبحار على يخت خاص مع عروض المأكولات الشهية والأنشطة الترفيهية، للاستمتاع بالإطلالة الخلابة على المعالم البارزة في الإمارة، واحدة من الخيارات التي يفضلها كثير من الزوار، إذ يمكن لهم اختيار مسار الرحلات البحرية، والمرسى الذي يفضلون الانطلاق منه، سواء نادي مرسى دبي لليخوت، أم نادي خور دبي لليخوت، أم دبي هاربر، أم واجهة الجداف المائية، أم وتر فرونت مارينا، فيما تتضمن الرحلات الأطول المرور بجزر العالم.

وقال أميت باتيل، المؤسس والمدير الإداري لشركة «إكسكلوسف ياختس»: نقدم خدماتنا لأكثر من مليون سائح في العام من خلال 30 رحلة في اليوم، وأهم خدماتنا هي جولة اليخت الفاخرة التي تستمر لساعتين، وتتضمن حفل شواء حي وإطلالة رائعة على أبرز المعالم، مثل عين دبي، وأتلانتس النخلة، وبرج العرب، ويمكن للزوار انتظار رحلاتهم في جناحنا المكيف في دبي مارينا.

وتتضمن رحلات اليخوت التوقف في أماكن هادئة لتتيح للسكان والزوار الاستمتاع بمنظر الغروب، والسباحة في مياه الخليج العربي المنعشة، وتكتمل الرحلة بزيارة المتجر العائم، الذي أقيم على قاربٍ راسٍ، بما يتيح للضيوف شراء الوجبات الخفيفة دون الحاجة إلى العودة إلى الشاطئ.

وتضم منطقتا دبي مارينا وخور دبي العديد من الشركات المتخصصة برحلات قوارب الداو التقليدية، مما يوفر خياراً أصيلاً وتجربة استثنائية، ويمكن للزوار الاستمتاع بالإطلالات الخلابة على أبرز معالم دبي خلال رحلتهم على متن هذه القوارب الخشبية التقليدية، التي تعكس تراث دبي البحري العريق، وتقدّم هذه الرحلات عدداً من شركات المأكولات والمشروبات العربية برسوم إضافية للارتقاء بتجربة الضيوف.

كما يتوفر إلى جانب رحلات قوارب الداو الكثير من الخيارات الممتعة، وبتكلفة مناسبة لاستكشاف أفق دبي، بما فيها الجولات التي تنظمها شركة ذا يلو بوتس التي تعد من أبرز شركات رحلات القوارب في دبي. إذ يقول محمد أنصاري، المدير التنفيذي لشركة «ذا يلو بوتس»: نوفّر جولات لمشاهدة معالم المدينة على متن القوارب السريعة القابلة للنفخ، ونشجع الضيوف على استكشاف الإمارة من خلال جولات بحرية تجنباً لحر الصيف، كما توفر الشركة عدداً من الرحلات اليومية، من التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً للأفراد والعائلات.

ولا تقتصر السياحة البحرية في دبي على رحلات القوارب الفاخرة والهادئة، إنما هنالك العديد من المغامرات المائية المشوقة، مثل جولات الدراجات المائية، والتزلج على الماء خلف يخت فاخر، وجولات قيادة القوارب، وزيارة الجزر، والتزلج المائي بالمظلة، وغيرها الكثير. وتوفر العديد من شركات الرياضات المائية باقات متكاملة، تتيح للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بيوم مفعم بالتشويق والمغامرات.

ويعد ركوب الزلاجات المائية الطائرة المميزة واحداً من أهم النشاطات المائية في دبي، التي توفر للباحثين عن التشويق فرصة التحليق فوق الماء باستخدام معدات نفاثة خاصة، فيما يمكن للراغبين باستكشاف الحياة البحرية المذهلة في دبي، الحصول على باقة من الأنشطة المائية، تتضمن تجارب الغوص، والغطس بمختلف أشكاله، وصيد السمك.

وللحصول على أقصى استفادة من النشاطات الخارجية يقول بشير الصلبي، مؤسس شركة سي يو للرياضات المائية: «نحرص على استضافة الزوار في الصيف ونركز على ساعات الصباح الأولى ووقت الغروب. وتعد الجولات أثناء غروب الشمس أكثر جولاتنا رواجاً، إذ تتيح للزوار التقاط صورٍ مميزة، ونهدف إلى تغيير النظرة السائدة عن صعوبة الخروج أثناء الصيف بسبب الحرارة، لتسليط الضوء على جمال الأنشطة الخارجية وأهميتها في استكشاف دبي».

وأضاف الصلبي: «نوفر باقة من الخدمات والرياضات المائية في نخلة جميرا، مثل تأجير المعدات والتدريب على الرياضات المائية، والإبحار وركوب الأمواج، وتعد جولات قوارب الكاياك وألواح التجديف من الخيارات التي يفضلها زوار دبي، للاستمتاع بأشهر معالمها».

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