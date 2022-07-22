طيران الإمارات تُشغل رحلة يومية ثالثة إلى «لندن غاتويك»

المصدر: البيان

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أعلنت «طيران الإمارات» عن زيادة عدد رحلاتها إلى مطار «لندن غاتويك» بإضافة رحلة يومية ثالثة، وذلك خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 3 أغسطس 2022.

وستساعد الرحلة اليومية الثالثة في تلبية الطلب على السفر من وإلى لندن هذا الصيف. كما ستوفر الرحلة أيضاً مقاعد إضافية لاستيعاب مسافري «طيران الإمارات» المتضررين من قرار إدارة مطار «هيثرو» بلندن تعديل السعة المقعدية على الرحلات المُغادرة من المطار، وذلك للمساعدة في تخفيف الضغوط التشغيلية بالمطار.

وستقوم «طيران الإمارات» بالتواصل مع مسافريها المتضررين من تعديل السعة المقعدية في مطار «هيثرو» بلندن، حيث سيتم هذا التواصل، إما عن طريق الناقلة نفسها بصفة مباشرة، أو عن طريق وكلاء سفرهم، حيث تعمل الناقلة بشكل وثيق مع شركاء السفر على إعادة استيعاب أي حجوزات مُتضررة وضمان استمرارية رحلات المسافرين بسلاسة كي يتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم، وفقاً لمواعيد سفرهم.

وستُشغل الناقلة الرحلة اليومية الثالثة إلى مطار «لندن غاتويك» باستخدام طائراتها عريضة الهيكل من طراز «بوينغ 777»، بتوزيع الدرجات الثلاث (الأولى، رجال الأعمال والسياحية). علماً بأن مواعيد رحلة المغادرة رقم «إي كيه 011» ورحلة العودة رقم «إي كيه 012» ستكون صباحاً.

وأعربت «طيران الإمارات» عن امتنانها لإدارة «لندن غاتويك»، والشركاء الآخرين المتخصصين بتقديم الخدمات الأرضية في المطار والذين يعملون من خلال التعاون الوثيق مع الناقلة لضمان تقديم خدمات المناولة الأرضية، بما يكفي للتعامل مع الطلب الإضافي، وتزويد المسافرين برحلة سلسة وموثوقة.



وستواصل «طيران الإمارات» تشغيل رحلاتها اليومية الست إلى مطار «هيثرو» بلندن خلال هذه الفترة، كما ستعيد تشغيل رحلاتها اليومية إلى مطار «لندن ستانستد»، اعتباراً من تاريخ الأول من أغسطس المُقبل، وفقاً لما هو مُخطّط مسبقاً.

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