انطلاق النسخة الثانية من مسار «هايلاندر» في رأس الخيمة نوفمبر المقبل

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

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تستضيف إمارة رأس الخيمة من 18 ولغاية 20 نوفمبر، النسخة الثانية من تجارب المسير الجبلي التي تقدمها «هايلاندر»، ليتمكن زوار الإمارة وسكانها من الاستمتاع بالمشاهد الخلابة على التضاريس الجبلية والوديان وخوض مغامرة ضمن مسارات متعرجة بإطلالة على مياه الخليج العربي، تزامناً مع الاحتفاء بالطبيعة المميزة لجبال الحجر التي تجعل من تجارب المسير الجبلي في إمارة رأس الخيمة استثنائية بكل المقاييس.

ويحظى عشاق السير في رحاب الجبال في إمارة رأس الخيمة والعالم بأسره بفرصة فريدة من نوعها لاستكشاف أسرار الجبال مع تجربة «هايلاندر رأس الخيمة 2022»، وتنطلق المغامرة الأولى على أطول مسار مخصص للمسير الجبلي في الدولة، ويمتد لمسافة 55 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام من 18 حتى 20 نوفمبر، في حين يمكن للمغامرين اختيار «تجربة هايلاندر» على مدار يومي 19 و20 نوفمبر لمسافة 30 كيلومتراً، وسيمنح كلا المسارين تحديات ذهنية وبدنية وفرصة مشاهدة عجائب طبيعة إمارة رأس الخيمة وتضاريسها الجبلية الخلابة.

وتنطلق هذه الفعالية للمرة الثانية على التوالي في إمارة رأس الخيمة، في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من تجارب المسير الجبلي لرابطة «هايلاندر» في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث سيحمل المغامرون من جديد كل ما يحتاجون إليه أثناء مسيرهم للانطلاق في رحلة عبر 100 كيلومتر من المسارات الجبلية الرائعة في جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الإمارات.

وتتضمن الرحلة 14 كيلومتراً من المسارات الجديدة والأكثر صعوبة، تشمل مسار «هايلاندر» الجديد، والذي يعتبر أطول مسار مخصص للمسير الجبلي في الدولة، وسيأخذ المغامرين عبر وادي غليلة إلى مسار «سلالم الجنة» الشهير بتقديمه أفضل تجارب المسير الجبلي، وتم تصميم المسارات الجديدة لتكون أكثر صعوبة من المسارات الأصلية، وتنقسم إلى قسمين؛ يربط القسم السفلي منها قمة جبل جيس مع المسارات السفلية عبر «الواحة المخفية» الشهيرة، بينما يربط القسم العلوي مسارات جبل جيس المختلفة لزيادة طول المسير.

وبما أن سلامة المغامرين تمثل أولوية قصوى، ستتوزع نقاط التفتيش على مسارات «هايلاندر» التي يتواجد فيها ضباط الشرطة ومراكز الإسعافات الأولية الطبية.

وبما ينسجم مع رؤية إمارة رأس الخيمة لترسيخ مكانتها الرائدة في السياحة المستدامة، تقوم المبادئ العالمية لرابطة «هايلاندر» على مبادئ السياحة المستدامة عبر سياستها القائمة على فكرة تمنع إلقاء المخلفات خلال المسير الجبلي. وسيتضمن كل مسار ورشة عمل مستوحاة من هذه الفكرة، إلى جانب جلسات تعليمية حول البيئة والاستدامة للتأكيد على أهمية حماية البيئة الطبيعية للإمارة لالتقاط أجمل الصور والاحتفاظ بذكريات رائعة عن هذه التجربة. وستعزز هذه الحوارات الجانب الطبيعي من تجارب المسير الجبلي، وستنشر الوعي بين المغامرين حول أهمية البيئات الطبيعية المتنوعة وضرورة الحفاظ عليها، علاوة على الثقافة الغنية التي تتمتع بها رأس الخيمة.

وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، تشتهر إمارة رأس الخيمة بطبيعتها المتنوعة بفضل تضاريسها الجبلية المهيبة وشريطها الساحلي الخلاب وصحاريها الرائعة، وبناءً على مقومات الإمارة الطبيعية، حرصنا على التعاون عن كثب مع المجتمع المحلي للحفاظ على النظام الإيكولوجي في الإمارة، بما قاد إلى تأسيس مجموعة من أبرز مسارات المسير الجبلي في المنطقة، وباعتبارنا رواداً في المغامرات على مستوى العالم، نرحب بمجتمع رابطة «هايلاندر» للعام الثاني على التوالي لخوض أفضل تجارب المسير الجبلي في جبل جيس واستكشاف المسارات الجديدة والمميزة.

من جهته، قال فادي حشيشو، العضو المنتدب لدى «هايلاندر الإمارات» ومؤسس شركة «أدفينتشراتي أوتدور»: شهد مسير «هايلاندر» العام الماضي مشاركة 158 مغامراً من دولة الإمارات والدول الأوروبية الأخرى لاستكشاف التضاريس الجبلية الرائعة في الإمارة، ويسعدنا تنظيم النسخة الثانية من هذه الفعالية المميزة، وبالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، سنضمن منح المغامرين من مجتمع «هايلاندر» تجربة في رحاب طبيعة الإمارة، بما يعزز رفاههم ويزودهم بتجربة رائعة في الهواء الطلق، ويؤكد على أهمية الحفاظ على الطبيعة لأجيال المستقبل.

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