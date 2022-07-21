"ويز إير أبوظبي" توسّع شبكة رحلاتها بإضافة الكويت وجزر المالديف

المصدر: وام

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أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، إطلاق مسارين جويين جديدين من أبوظبي إلى دولة الكويت وجزر المالديف.

وتنطلق الرحلات يومياً من أبوظبي إلى الكويت، التي تعد الوجهة الخامسة للشركة في منطقة الخليج.

وتسيّر ويز إير اعتباراً من أكتوبر أربع رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد من أبوظبي إلى مالي، المطار الدولي الرئيسي في جزر المالديف.

ومع إطلاق المسارين الجديدين، يصل عدد وجهات ويز إير أبوظبي منذ إطلاقها في يناير 2021 إلى 34 وجهة يبعد أقصاها خمس ساعات عن أبوظبي.

وسيتم تسيير الرحلات إلى الكويت وجزر المالديف على أسطول الشركة الوطنية الذي يضم أربع طائرات إيرباص A321neo الجديدة كلياً، ومن المقرر انضمام طائرة خامسة للأسطول في وقت لاحق من هذا العام.

وقال أوين جونز، رئيس قسم التطوير في شركة ويز إير: يأتي الإعلان عن المسارين الجديدين لشركة ويز إير أبوظبي، ليؤكد التزامنا بدعم قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات من خلال ربط عاصمتها بالعديد من الوجهات الشهيرة لقضاء العطلات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف جونز: مع وصول طائرتنا الخامسة من طراز إيرباص في أكتوبر، يسعدنا تعزيز التواصل مع الدول المجاورة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال رحلاتنا إلى الكويت، فضلاً عن تزويد عملائنا برحلات طيران ميسورة التكلفة إلى جزر المالديف، الوجهة الاستوائية المثالية والمفضلة لدى المسافرين.

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