مدن ياس الترفيهية وقصر الوطن تتصدر قائمة وجهات المسافرين بموقع «تريب أدفايزر» لعام 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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نشر موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، قائمة «أفضل الأنشطة التي يمكن القيام بها» في أبوظبي تصدرها عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وكلايم أبوظبي وقصر الوطن والتي حصلت على جوائز «اختيار المسافرين» لعام 2022، وهي جوائز تمنح لأبرز المعالم الترفيهية والسياحية التي تقدم تجارب مميزة لضيوفها، استناداً إلى التعليقات والتقييمات الإيجابية للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

وتم تصنيف عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية الأولى في العالم المستوحاة من علامة فيراري الأسطورية، وكذلك ياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية الوحيدة في العالم المستوحاة من التراث الإماراتي، وقصر الوطن، الصرح المعماري الفريد الذي يجسد مسيرة التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بين أفضل 1% من معالم الجذب في أبوظبي، وحازت المعالم الثلاثة على جائزة «اختيار المسافرين» لعام 2022.

فيما تم تصنيف عالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز، وكلايم أبوظبي، المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الأبرز في دولة الإمارات، من بين أفضل 10% من معالم الجذب في أبوظبي، كما حازوا على جائزة «اختيار المسافرين» لعام 2022.

وفي هذا الصدد، قال الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز: «إن تقديم تجارب مثلى لضيوفنا هو جوهر كل ما نقوم به في فرح إكسبيرينسز، حيث تأتي التعليقات والتقييمات الإيجابية من الضيوف الذين استمتعوا بالمعالم الترفيهية والسياحية لدينا خير دليل على نجاحنا في تحقيق أهدافنا، ونعتز بتصنيف مدننا ومرافقنا الترفيهية من بين أفضل المعالم في العاصمة أبوظبي مرة أخرى.. إن مثل هذه التقديرات والتكريمات تدفعنا قدماً لمواصلة الارتقاء بالتجارب المتميزة التي نوفرها، متطلعين لاستقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم في كافة المدن والمرافق الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة عملياتها التشغيلية هذا الصيف».

ويتم تقديم جوائز «اختيار المسافرين»، من خلال قيام موقع «تريب أدفايزر» بتحليل التعليقات الواردة في الموقع لتحديد أفضل الوجهات السياحية للسفر، حيث يشهد الموقع أكثر من مليار تعليق وتقييم من مسافرين حقيقيين من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يجعله المنصة المناسبة للحصول على النصائح والإرشادات الخاصة بحجز أفضل التجارب في وجهة السفر.

وتستند جوائز «أفضل الأنشطة التي يمكن القيام بها» إلى تعليقات وتقييمات مسافري موقع «تريب أدفايزر» حول التجارب والمرافق والمعالم والأنشطة التي زاروها خلال العام الماضي، ليتمكن الموقع من تقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة والتجارب الموصى بها للمسافرين في عام 2022.

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