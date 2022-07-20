مطارات دبي تطلق مركز اتصال للارتقاء بخدمات العملاء وتقديم الدعم على مدار الساعة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن إطلاق مركز اتصال يتيح لجميع المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB إمكانية التواصل مع ممثلي خدمة العملاء ذوي الخبرة العالية للرد على جميع الاستفسارات في أي وقت ومن أي مكان.

ويعتمد مركز الاتصال الجديد على أحدث التقنيات عالمياً، والتي توفر خدمات الدعم للمسافرين من خلال تقنيات الدردشة المباشرة عبر الانترنت، والهاتف، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي عبر حساب مطار دبي الدولي @DXB وحساب مطارات دبي @DubaiAirports، كما سيتم قريباً إتاحة خاصية التواصل من خلال تطبيق واتساب للأعمال، الأمر الذي يتيح توسيع نطاق الدعم للمسافرين وتسهيل تواصلهم مع ممثلي خدمة العملاء.

وقد قامت مؤسسة مطارات دبي باختبار كفاءة وفعالية الخدمة المتكاملة ضمن فترة تجريبية في وقت سابق من هذا العام، لضمان أعلى معايير الراحة والسهولة وتوفير خدمة متميزة للمسافرين. ويتضمن مركز الاتصال دعم ثنائي اللغة لإدارة تفاعلات العملاء في جميع أنحاء العالم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تحديث البيانات بصورة واضحة ومتناسقة عبر جميع القنوات، حيث من الممكن التحقق التلقائي من حالة الرحلة دون الحاجة إلى التحدث مع ممثلي خدمة العملاء. كما تتوفر خاصية التوجيه الآلي إلى جميع الشركاء الرئيسيين بما يشمل "طيران الإمارات"، و"دناتا"، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وجمارك دبي، وهيئة الطرق والمواصلات.

ومن جانبه، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: "يعكس مركز اتصال خدمة العملاء الجديد الجهود والمساعي المتواصلة لمؤسسة مطارات دبي للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB، وإدخال التحسينات المستمرة التي تضفي طابع مميز للتفاعل والتواصل مع المسافرين خلال رحلتهم معنا، حيث نلتزم دائماً بتقديم أعلى معايير الخدمة وتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة وسريعة وممتعة."

وأضاف غريفيث: "إن الاستثمار والسعي نحو تحقيق التميز في خدمة المسافرين على مستوى مطار دبي الدولي DXB، يسهم في دعم رؤية حكومة دبي الرامية إلى تقديم خدمة عملاء مبتكرة ومتكاملة وتحقيق سعادة المتعاملين. يُمكن لجميع المسافرين اختيار الوسيلة الملائمة للتواصل مع مركز الاتصال، ليتمكن فريق العمل من الإجابة على استفساراتهم وتلقي متطلباتهم بسرعة واحترافية عالية".

تتعاون مؤسسة مطارات دبي مع "شركة تيلي بيرفورمانس - Teleperformance"، المزود الرائد لخدمات الأعمال المتكاملة، بهدف تقديم أفضل حلول القنوات المتعددة التي تجمع بين التكنولوجيا الرقمية الحديثة والكوادر البشرية، الأمر الذي يسهم في تقديم الدعم اللازم بسرعة وسهولة مع تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز