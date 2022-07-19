«مدينة دبي للطيران» تختتم حملة السلامة من الحرائق بحضور51 شركة

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت إدارة الصحة والسلامة والبيئة في المؤسسة حملتها للسلامة من الحرائق للعام 2022 في دبي الجنوب بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، وشهدت الحملة مشاركة 51 شركة أسهمت جميعها في تعزيز ثقافة السلامة من الحرائق في مختلف مناطق المدينة وذلك وفق متطلبات كود الحماية من الحرائق الإماراتي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وخلال الحملة، سلط فريق إدارة الصحة والسلامة والبيئة في إدارة رقابة التطوير في المؤسسة الضوء على المخاطر الناجمة عن الحرائق وطرق الحماية منها، وأهمية الامتثال لاشتراطات السلامة المهنية لحماية الأرواح والممتلكات في جميع المرافق التشغيلية. وشهدت الحملة أيضاً تكريم الشركات المشاركة، إضافة إلى تكريم مركز الدفاع المدني في دبي الجنوب الذي حصل على جائزة تقديرية خاصة لما قدمه من دعم متميز خلال هذه المبادرة.

وقال علي عبدالله، نائب الرئيس الأول للتراخيص والشؤون التنظيمية في مؤسسة مدينة دبي للطيران: «نعرب عن سعادتنا لنجاح هذه الحملة، وما حظينا به من استجابة إيجابية ووعي عالٍ من قبل جميع شركائنا في دبي الجنوب. ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الشركات والمؤسسات التي شاركت في هذه الحملة، والتي أسهمت معنا في تعزيز السلامة المهنية للشركات وحماية الموظفين والعاملين في دبي الجنوب. ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الفعاليات المماثلة لترسيخ ثقافة السلامة والصحة في دبي الجنوب».

يشار إلى أنه تم إطلاق دبي الجنوب كمشروع لحكومة دبي في العام 2006، ويعد بمثابة مدينة ناشئة على مساحة قدرها 145 كيلومتراً مربعاً ضمن مخطط رئيسي يقوم على أساس إسعاد الفرد. وصمم هذا المشروع الحضري الرائد في دبي لخلق 500.000 فرصة عمل في بيئة اقتصادية متكاملة تدعم جميع أنواع الأعمال والصناعات.

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