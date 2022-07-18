طيران الإمارات: السفر الجوي سيعود إلى التوازن في 2023

المصدر: وكالات

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توقع تيم كلارك رئيس "طيران الإمارات"، عودة قطاع السفر الجوي إلى حالة التوازن في عام 2023.

وقال تيم كلارك خلال فعالية في معرض فارنبرة للطيران: إن "قطاع السفر الجوي الذي يعاني اضطرابات شديدة سيعود إلى حالة التوازن في عام 2023 ويتعين أن "يصمد" حتى ذلك الحين".

وانتقد كلارك، الذي كان يتحدث في فعالية في معرض فارنبرة للطيران، مديري مطار هيثرو لعدم توقعهم انتعاش السفر قبل فوات الأوان.

واستبعد كلارك في تصريحات سابقة، تراجع الطلب على السفر العالمي على خلفية التحديات الراهنة التي تواجهها صناعة السفر حالياً، وما نجم عنها من فوضى في مختلف مطارات العالم تمثلت في تكدس المسافرين المتوجهين لقضاء عطلاتهم الصيفية.

وقال: "من غير المرجح أن يتراجع الطلب على السفر العالمي في المدى القصير، بصرف النظر عن العوائق الراهنة - سواءً أكانت تتعلق بأسعار السفر أم الأوضاع في المطارات".

وكان تيم كلارك رئيس "طيران الإمارات" وجون هولاند- كاي، والرئيس التنفيذي لــ "مطار هيثرو" في لندن، أصدرا بياناً مشتركاً أمس الأول السبت، بشأن إيقاف الناقلة لبيع المزيد من التذاكر لرحلاتها المتجهة إلى المطار، وأيضاً إجراء خفض مؤقت لمدة تبلغ حوالي شهر في عدد المسافرين على هذه الرحلات.

واتفق الطرفان على أن تفرض "طيران الإمارات" سقفاً على المبيعات الإضافية لتذاكر رحلاتها المتجهة إلى "مطار هيثرو" حتى مُنتصف أغسطس المُقبل، وذلك لمساعدة المطار في زيادة موارده، والعمل على ضبط السعة.

ووفق البيان، سيجري تشغيل رحلات "طيران الإمارات" المُغادرة من "مطار هيثرو" وفقاً للجداول المُحدّدة سلفاً. وفيما يخص المسافرين الذين بحوزتهم تذاكر لهذه الرحلات، فقد يسافرون في المواعيد المُحددة وفقاً لتذاكرهم.

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