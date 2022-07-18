"طيران الإمارات" و"الاتحاد" يسيران 42 رحلة أسبوعيا إلى فرنسا

المصدر: وام

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تلعب الناقلتان الوطنيتان "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" دوراً محورياً في تعزيز وتسهيل حركة التجارة والسياحة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، إذ تسير الناقلتان نحو 42 رحلة أسبوعية من مطارات الدولة إلى فرنسا.

وتحرص "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" على توفير المزيد من خيارات وخدمات السفر، وتوسيع واجهتها أمام المسافرين بين الإمارات وفرنسا في ظل استمرار تصاعد الطلب على السفر الدولي والنمو المطرد لحركة الطيران على ضوء العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية والثقافية الراسخة بين البلدين الصديقين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات رسمية من الناقلتين، تسير "الاتحاد للطيران" 7 رحلات أسبوعية من العاصمة أبوظبي إلى مطار شارل ديغول في باريس على متن طائرة "بوينغ 787-10"، بالإضافة إلى الرحلة الموسمية إلى مدينة نيس بواقع مرتين اسبوعياً على متن طائرة "بوينغ 787-9 " دريملاينر.

وكشفت "الاتحاد للطيران" في نهاية مارس الماضي عن طائرتها الجديدة طراز "إيرباص A350-1000" بإطلاق رحلة تجارية افتتاحية خاصة من أبوظبي إلى باريس، وهي أول طائرة من طراز "A350" يتم تشغيلها عبر شركة طيران إماراتية، والأولى من بين خمس طائرات أخرى من الطراز نفسه ستنضم لأسطول الاتحاد للطيران خلال الأشهر المقبلة.

بينما تسير "طيران الإمارات" نحو 33 رحلة أسبوعياً من دبي إلى فرنسا، بواقع 3 رحلات يومياً أو 21 رحلة أسبوعياً إلى مطار شارل ديغول في باريس، من بينها 7 رحلات أسبوعياً بطائرة "إيرباص A380" والتي ستستقبل المسافرين في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة اعتباراً من مطلع أغسطس القادم، إلى جانب 7 رحلات أسبوعياً إلى مدينة نيس، بمعدل رحلة يومياً، إضافة إلى 5 رحلات أسبوعياً إلى ليون.

وتحتفل "طيران الإمارات" خلال يوليو الجاري بمرور 30 عاماً على انطلاق خدمتها في مطار باريس شارل ديغول، بعد أن لعبت الناقلة منذ عام 1992 دوراً محورياً في توفير الاتصال العالمي للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه من وإلى دبي وعبرها.

وتوفر شبكة الخطوط الجوية الواسعة لـ"طيران الإمارات" التي تغطي أكثر من 130 وجهة، أمام العملاء في فرنسا إمكانية السفر عبر دبي إلى عشرات المحطات في الشرقين الأوسط والأقصى وأفريقيا.

وأعلنت "طيران الإمارات" مؤخراً البدء في بيع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على خط دبي/ باريس اعتباراً من 1 يونيو الماضي، حيث توفر المقصورة الجديدة خدمة تفوق عروض درجة الأعمال مع العديد من الناقلات الأخرى.

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