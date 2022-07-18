"سياحة أبوظبي" تدعو مشغلي بيوت العطلات إلى تسجيل وحداتهم على نظامها الإلكتروني

المصدر: البيان

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دعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مشغلي بيوت العطلات في الإمارة إلى المبادرة بتسجيل وحداتهم على نظامها الإلكتروني قبل الموعد النهائي المحدد يوم 1 أغسطس 2022، وذلك للحصول على ترخيص مزاولة أنشطتهم والامتثال للوائح التنظيمية الرامية إلى ضمان الجودة والإدارة الآمنة والمستدامة لبيوت العطلات في أبوظبي.

ويجري تقديم طلبــات اســتصدار التراخيــص عبر النظام الرابط في خطوات سريعة ومبسطة، والتي تتضمن إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة بما في ذلك نموذج طلب الترخيص، ونسخة من جواز سفر أو هوية مالك الوحدة، وشهادة التأمين للوحدة المستقلة، وسند الملكية إلى جانب أي وثائق أو مستندات إضافية تطلبها الدائرة.

وقال حمد محمد السويدان، مدير إدارة الرقابة والتراخيص في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يتماشى نظام ترخيص بيوت العطلات الجديد مع أفضل الممارسات العالمية، وندعو مشغلي هذه الوحدات إلى المبادرة بتقنين أنشطتهم عبر تسجيل وحداتهم والحصول على الترخيص اللازم لإدارة وتأجير بيوت العطلات قبل انقضاء الموعد النهائي الأول من أغسطس. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز وتنويع خيارات الإقامة في العاصمة ومواكبة الطلب المتزايد على بدائل متميزة للفنادق والشقق الفندقية، مع ضمان استمتاع الزوار والمجتمع المحلي بأرقى معايير الجودة والسلامة، ترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للأعمال والعطلات والترفيه. ونشكر أفراد المجتمع وشركائنا ومشغلي بيوت العطلات على تعاونهم ودعمهم لهذه المبادرة".

وجاء اعتماد النظام الجديد وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي باللوائح التنظيمية والمتطلبات اللازمة لتشغيل بيوت العطلات في جميع أنحاء الإمارة. وتكفل هذه اللوائح تبني أفضل الممارسات العالمية مع توفير باقة من خيارات الإقامة المتنوعة، والتأكد من الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والأمن في بيوت العطلات والمجتمعات السكنية.

ويستطيع مالكو بيوت العطلات الاطلاع على القواعد واللوائح الكاملة ضمن دليل شامل متوفر على Link للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع إدارة التراخيص في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على info@dctabudhabi.ae.

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